Il ministro degli Esteri e il ministro della Difesa, di rientro da Dubai su un volo di Stato , riferiranno oggi alle commissioni Esteri e Difesa del Senato e quella Esteri della Camera sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico

La Farnesina e la Difesa riferiranno sulla situazione in Medio Oriente, a seguito degli attacchi all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele e della successiva risposta di Teheran. Come si legge in una nota ufficiale, il ministero degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto, di rientro da Dubai su un volo di Stato , saranno in audizione oggi per affrontare, davanti alle commissioni Esteri e Difesa del Senato e quella Esteri della Camera, la questione della situazione in Iran e nel Golfo Persico ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG ). L'audizione è prevista alle 15.

L'audizione di Tajani e Crosetto

Il presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, aveva invitato nelle scorse ore il vicepresidente del Consiglio e il ministro della Difesa a riferire con urgenza in Parlamento. "Alla luce del rapido deterioramento della situazione in Iran e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza dei nostri connazionali presenti nell'area, così come sul personale militare italiano impegnato nelle missioni nelle zone potenzialmente interessate dalla rappresaglia iraniana, ho richiesto un'audizione urgente dei ministri degli Affari esteri e della Difesa", aveva detto Minardo. Secondo il presidente della commissione Difesa, "è necessario disporre di un quadro aggiornato e condiviso sugli sviluppi della crisi, sulle misure di tutela dei civili italiani nell'area e sulle condizioni di sicurezza delle nostre truppe operanti nei teatri coinvolti, in un'ottica di leale collaborazione istituzionale e di piena sinergia tra Governo e Parlamento".