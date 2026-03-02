Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Iran, oggi l'audizione di Tajani e Crosetto alle commissioni di Camera e Senato

Mondo
©Ansa

Il ministro degli Esteri e il ministro della Difesa, di rientro da Dubai su un volo di Stato, riferiranno oggi alle commissioni Esteri e Difesa del Senato e quella Esteri della Camera sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico

ascolta articolo

La Farnesina e la Difesa riferiranno sulla situazione in Medio Oriente, a seguito degli attacchi all'Iran da parte di Stati Uniti e Israele e della successiva risposta di Teheran. Come si legge in una nota ufficiale, il ministero degli Esteri Antonio Tajani e il ministro della Difesa Guido Crosetto, di rientro da Dubai su un volo di Stato, saranno in audizione oggi per affrontare, davanti alle commissioni Esteri e Difesa del Senato e quella Esteri della Camera, la questione della situazione in Iran e nel Golfo Persico (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL LIVEBLOG). L'audizione è prevista alle 15.  

L'audizione di Tajani e Crosetto

Il presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, aveva invitato nelle scorse ore il vicepresidente del Consiglio e il ministro della Difesa a riferire con urgenza in Parlamento. "Alla luce del rapido deterioramento della situazione in Iran e delle possibili ripercussioni sulla sicurezza dei nostri connazionali presenti nell'area, così come sul personale militare italiano impegnato nelle missioni nelle zone potenzialmente interessate dalla rappresaglia iraniana, ho richiesto un'audizione urgente dei ministri degli Affari esteri e della Difesa", aveva detto Minardo. Secondo il presidente della commissione Difesa, "è necessario disporre di un quadro aggiornato e condiviso sugli sviluppi della crisi, sulle misure di tutela dei civili italiani nell'area e sulle condizioni di sicurezza delle nostre truppe operanti nei teatri coinvolti, in un'ottica di leale collaborazione istituzionale e di piena sinergia tra Governo e Parlamento". 

Vedi anche

Iran, ancora missili su Israele, Dubai, Kuwait e Doha. FOTO
FOTOGALLERY

©Getty

1/9
Mondo

Dubai sotto attacco iraniano: droni intercettati e incendi in città

La rappresaglia di Teheran ha interessato anche l'isola artificiale Palm Jumeirah dove si è alzata una densa colonna di fumo da un hotel in fiamme. Presi di mira anche il porto e l'aeroporto. Apprensione per alcuni studenti italiani

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Iran, l’arsenale in campo: le armi di Israele, Usa e Teheran

Mondo

L’attacco congiunto di Usa e Israele nei confronti dell’Iran, partito da un missile da...

Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) fires a Tomahawk Land Attack Missile during operations in support of Operation Epic Fury, Feb. 28, 2026. (U.S. Navy Photo)//04SIPA_Sipa.21737/Credit:U.S. Navy Photo/SIPA/2603011537

Iran, chi sarà il successore di Khamenei? Cinque possibili profili

Mondo

Dopo che i media di Stato iraniani hanno confermato la morte della Guida suprema dell'Iran,...

Attacco a Iran, perché alleati di Teheran non sono ancora intervenuti

Mondo

Il 28 febbraio gli Stati Uniti e Israele hanno iniziato le operazioni belliche contro l’Iran, per...

Ancora attacchi sull'Iran che risponde. Israele colpisce il Libano

live Mondo

Fuoco incrociato nel secondo giorno della guerra in Iran, con tutta la regione in fiamme. Usa e...

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo formati di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni...

Mondo: I più letti