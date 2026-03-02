Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: "Mosca prepara nuovi attacchi contro infrastrutture" LIVE

live Mondo
©Ansa

Il presidente dell'Ucraina suona ancora l'allarme: "Sappiamo che i russi non intendono fermare i loro attacchi. È un dato di fatto. Stanno preparando nuovi attacchi". Secondo Zelensky, ogni minaccia deve ricevere una risposta e gli obiettivi russi devono essere abbattuti il più possibile. "La situazione in Medio Oriente dimostra quanto sia difficile garantire una protezione al 100% contro missili e droni Shahed"

in evidenza

Mosca sta preparando nuovi attacchi contro le infrastrutture ucraine. A suonare il campanello d'allarme, secondo quanto riferisce Ukrinform, è il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky nel suo videomessaggio e citando i rapporti dell’intelligence. "Sappiamo che i russi non intendono fermare i loro attacchi. È un dato di fatto. Stanno preparando nuovi attacchi. Contro le infrastrutture".

Secondo Zelensky, ogni minaccia deve ricevere una risposta e gli obiettivi russi devono essere abbattuti il più possibile. "La situazione in Medio Oriente dimostra quanto sia difficile garantire una protezione al 100% contro missili e droni Shahed. Anche nei Paesi del Golfo, che dispongono di sistemi di difesa aerea migliori di quelli finora forniti a noi dai nostri partner e in numero maggiore, non riescono comunque ad abbattere tutti i missili balistici. Ci sono anche Shahed che non sono stati fermati dai sistemi di difesa aerea nella regione. Tutti vedono ora che la nostra esperienza nella difesa è in gran parte insostituibile", ha sottolineato Zelensky.

Per approfondire:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Ucraina, quanto ha speso l’Italia per gli aiuti militari a Kiev?

Il Senato ha approvato il testo per la conversione definitiva in legge del decreto che proroga l’impegno italiano nel sostegno militare all’Ucraina. Finora sono stati stanziati 3 miliardi di euro, una cifra relativamente modesta nel bilancio statale. In un confronto con altri Stati Nato è la Germania quella che si è impegnata di più. Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24.

Ucraina, quanto ha speso l’Italia per gli aiuti militari a Kiev?

Ucraina, quanto ha speso l’Italia per gli aiuti militari a Kiev?

Vai al contenuto

Mondo: Ultime notizie

Iran, l’arsenale in campo: le armi di Israele, Usa e Teheran

Mondo

L’attacco congiunto di Usa e Israele nei confronti dell’Iran, partito da un missile da...

Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Frank E. Petersen Jr. (DDG 121) fires a Tomahawk Land Attack Missile during operations in support of Operation Epic Fury, Feb. 28, 2026. (U.S. Navy Photo)//04SIPA_Sipa.21737/Credit:U.S. Navy Photo/SIPA/2603011537

Iran, chi sarà il successore di Khamenei? Cinque possibili profili

Mondo

Dopo che i media di Stato iraniani hanno confermato la morte della Guida suprema dell'Iran,...

Attacco a Iran, perché alleati di Teheran non sono ancora intervenuti

Mondo

Il 28 febbraio gli Stati Uniti e Israele hanno iniziato le operazioni belliche contro l’Iran, per...

Ancora attacchi sull'Iran che risponde. Israele colpisce il Libano

live Mondo

Fuoco incrociato nel secondo giorno della guerra in Iran, con tutta la regione in fiamme. Usa e...

Sky cube, cosa c’è da sapere: live e puntate

Mondo

Nuovo formati di Sky TG24 che sfrutta la potenza visiva del nuovo studio: ogni...

Mondo: I più letti