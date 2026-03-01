Il ministro della Difesa italiano era partito venerdì da Roma con un volo civile per andare a recuperare i familiari ma l'improvvisa escalation militare ha impedito il decollo di tutti i voli di linea. La notizia del suo rientro ha scatenato diverse polemiche. “Rientrerò come ovvio da solo su un aereo militare e pago il triplo”, ha detto Crosetto che ha definito le critiche "vergognose". "La mia presenza a Dubai è stata utile", ha aggiunto

Il ministro della Difesa Guido Crosetto rientrerà in Italia da Dubai con un aereo militare, senza la sua famiglia. Ad annunciarlo è stato lo stesso ministro, rimasto bloccato con i propri familiari in attesa che riaprano i voli momentaneamente sospesi a seguito degli attacchi iraniani. Il ministro era partito venerdì da Roma con un volo civile per andare a recuperare i familiari ma l'improvvisa escalation militare ha impedito il decollo di tutti i voli di linea. La notizia del suo rientro in Italia ha però scatenato diverse polemiche. “Sto rientrando in Italia continuando a gestire da ieri la situazione delicata con tutti gli strumenti tecnici necessari per farlo anche all’estero. Rientrerò come ovvio da solo, per evitare l’esposizione ad ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni attuali possono essere messi a rischio”, ha dichiarato Crosetto in un post su X.

Crosetto: “Rientro da solo e pago il triplo del volo”

Il viaggio di ritorno avverrà su “un aereo militare” dopo aver pagato “un importo triplo rispetto a quello che prevede la tariffa per gli ospiti dei voli di Stato”, ha ribadito il ministro. E sui familiari rimasti a Dubai, “mi sono sincerato che per loro, come per gli altri cittadini italiani e stranieri, non ci siano rischi rilevanti se non quelli di nefasta casualità”, ha precisato Crosetto. Poi ha aggiunto: “Continuo a lavorare, per loro come per altri, per trovare una soluzione veloce e sicura a totale supporto dell’unità di crisi della Farnesina”.

Crosetto: "Polemiche vergognose, la presenza a Dubai è stata utile"

Il ministro della Difesa ha poi definito “vergognoso e basso questo modo di fare polemica”. Poi ha ribadito: “Vorrei rassicurare sul fatto che non prendo lezioni da nessuno per senso dello Stato e delle istituzioni ed ancor meno per la quantità dell’impegno e per la dedizione all’Istituzione. Sulla qualità diranno altri". Secondo Crosetto, "non penso si possa strumentalizzare una situazione creatasi per eventi, l'attacco a Dubai, che non erano considerati tra le ipotesi di risposta iraniana, nelle tempistiche e nei modi con cui sono avvenuti e si sono concretizzati, proprio perché nell'ultima crisi, più violenta di questa, gli Emirati furono esclusi dalla reazione e l'aeroporto di Dubai rimase aperto". Il ministro della Difesa ha poi rimarcato che "la mia presenza qui ieri e questa notte è stata utile nella gestione della crisi in corso e nei rapporti con gli Emirati arabi".