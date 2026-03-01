Iran, turisti italiani bloccati su una nave da crociera a Dubai

A causa delle operazioni belliche in corso contro l'Iran, dopo gli attacchi a Teheran da parte di Usa e Israele, la navigazione civile nell'area non è praticabile. Per questo, la nave è attualmente attraccata e impossibilitata a ripartire. Oltre al gruppo di turisti aretini, anche altri connazionali sono bloccati nella città emirata

Un gruppo di turisti di Arezzo sono bloccati su una nave da crociera ferma nel porto di Dubai. A causa delle operazioni belliche in corso contro l'Iran, dopo gli attacchi a Teheran da parte di Usa e Israele, la navigazione civile nell'area non è praticabile. Per questo, la nave è attualmente attraccata e impossibilitata a rimettersi in viaggio. Partito nei giorni scorsi dall'aeroporto di Fiumicino e diretto a Doha, il gruppo di turisti aretini ha partecipato a un viaggio di alcuni giorni in crociera per visitare le principali località della zona. Giunti nuovamente a Dubai, i passeggeri erano pronti a rientrare a Doha per il volo di ritorno a Roma, ma l'escalation militare ha impedito la partenza.

I turisti bloccati sulla nave a Dubai

Fino a pochi giorni fa, la zona di Dubai era considerata sicura dai tour operator nonostante la dislocazione nell'area mediorientale di assetti bellici Usa, soprattutto navi e aerei da guerra. Secondo le prime informazioni, i cittadini aretini farebbero parte di una comitiva numerosa, che comprenderebbe anche viaggiatori provenienti da Arezzo e altri paesi limitrofi, come Sansepolcro e Civitella in Val di Chiana.

Gli altri italiani bloccati a Dubai

Oltre al gruppo di aretini, anche altri connazionali sono attualmente bloccati nella città emirata. "La situazione è molto incerta. In guerra non ci si può sentire mai sicuro però penso che gli Emirati siano un Paese bene organizzato, e in un certo senso anche sicuro", ha detto il consigliere comunale di Carovigno (Brindisi), Cosimo Santacroce, che si trova da qualche giorno a Dubai. Ieri era a poche centinaia di metri dalla zona di Palm Jumeirah, dove c'è stato l'incendio causato dai detriti di un drone intercettato. "Il ritorno è previsto per lunedì sera ma attendiamo di avere conferma sul volo", ha precisato Santacroce.

Gli studenti italiani a Dubai

A Dubai si trovano anche alcuni studenti italiani che partecipano al programma "Dubai UN & Abu Dhabi Emirates 2026 - L'Ambasciatore del futuro". Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha dichiarato che "è in costante contatto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l'Ambasciata d'Italia negli Emirati Arabi Uniti e il Consolato Generale d'Italia a Dubai, che stanno monitorando costantemente il caso", si legge in una nota del Mim. "Le autorità consolari stanno operando con la massima attenzione per garantire assistenza e supporto", riferisce ancora il comunicato. Mentre il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara "è in stretto contatto" con il vicepremier Antonio Tajani.