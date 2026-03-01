Missile iraniano su condominio nel centro di Israele, nove morti

Offerte Sky
Missile iraniano su condominio nel centro di Israele, almeno nove morti e decine di feriti

Mondo
Photo by AHMAD GHARABLI AFP

L’attacco ha centrato Beit Shemesh, nel centro del Paese. Molti feriti sono in gravi condizioni, come riportano i media israeliani. Soccorritori sul posto. Tre invece le vittime degli attacchi negli Emirati Arabi Uniti

Si aggrava il bilancio di un raid iraniano nel centro di Israele. Sono almeno nove le vittime di un missile che ha centrato un condominio nel villaggio di Beit Shemesh, a circa 30 km da Gerusalemme. Lo riportano i media israeliani secondo i quali quattro delle vittime erano all'interno di un rifugio. Altre 23 persone sono rimaste ferite e 20 risultano attualmente disperse. I soccorritori sono sul posto per cercare altre possibili persone coinvolte rimaste sotto le macerie. (CRISI IRAN - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)

Il villaggio di Beit Shamesh colpito dal missile iraniano
Il villaggio di Beit Shamesh colpito dal missile iraniano - Photo by AHMAD GHARABLI AFP

Tre vittime negli Emirati Arabi Uniti

Intanto gli attacchi iraniani continuano a colpire anche nei Paesi del Golfo. Sono almeno 3 le persone uccise e altre 58 quelle rimaste ferite  negli Emirati Arabi Uniti da quando l'Iran ha avviato la sua campagna di ritorsione in risposta agli attacchi statunitensi e israeliani. Gli Emirati Arabi Uniti hanno rilevato fino ad ora 165 missili balistici, distruggendone 152, e intercettato due missili da crociera, ha dichiarato il ministero della Difesa. In totale, "sono stati rilevati 541 droni iraniani, 506 dei quali sono stati intercettati e distrutti", ha aggiunto il ministero in una nota. Gli attacchi hanno causato la morte di tre persone di nazionalità pakistana, nepalese e bengalese, ha affermato.

