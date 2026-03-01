Iran, media: "Centinaia di navi e petroliere ferme ai lati di Hormuz"

Le imbarcazioni, molte delle quali trasportano greggio e gas naturale liquefatto, hanno gettato l'ancora nelle acque aperte del Golfo oltre lo Stretto. "Le petroliere", scrive Al Jazeera, "sono raggruppate in acque aperte al largo delle coste dei principali produttori di petrolio e Gnl del Golfo, tra cui Iraq, Arabia Saudita e Qatar"

Almeno 150 petroliere, comprese navi che trasportano greggio e gas naturale liquefatto, hanno gettato l'ancora nelle acque aperte del Golfo oltre lo Stretto di Hormuz. Lo riporta Al Jazeera citando stime Reuters e gli ultimi dati del trasporto marittimo elaborati sulla piattaforma Marine Traffic. "Altre decine di navi erano ferme dall'altra parte dello stretto. Questi movimenti sono avvenuti dopo gli attacchi Usa e israeliani contro l'Iran", scrive Al Jazeera. "Le petroliere erano raggruppate in acque aperte al largo delle coste dei principali produttori di petrolio e Gnl del Golfo, tra cui Iraq e Arabia Saudita e Qatar" ( ATTACCO ALL'IRAN, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

La chiusura annunciata ieri dai Pasdaran

Nella giornata di ieri, i Pasdaran avevano sottolineato come lo Stretto di Hormuz, punto strategico situato tra il Golfo Persico e il Golfo dell'Oman, non fosse più sicuro dopo gli attacchi di Usa e Israele e fosse perciò stato chiuso al transito marittimo. L'incubo di una chiusura - sullo sfondo dell'escalation bellica innescata dall'attacco di Usa e Israele all'Iran - era stato evocato poco prima come una prospettiva ormai certa anche dai media britannici, in attesa di annunci ufficiali da Teheran. Erano infatti emerse informazioni concordanti sul divieto già in atto segnalato dagli equipaggi di diverse petroliere in navigazione, preavvertite di cambiare rotta. Lo Stretto in questione è vitale per le esportazioni dei principali produttori petroliferi del Golfo, inclusi Arabia Saudita, Emirati e Iraq, oltre allo stesso Iran. Una chiusura - mai attuata da Teheran in passato, anche in momenti di grave crisi internazionale - potrebbe produrre effetti devastanti sul mercato globale del petrolio, nonché sul costo dell'energia.