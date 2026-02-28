Secondo le ultime stime, la maggior parte dei connazionali si trova in Israele e negli Emirati Arabi Uniti. Lo spazio aereo rimane chiuso, centinaia i voli cancellati. Tajani si dice pronto a evacuare i 470 italiani rimasti in Iran e lancia un appello: "Rimanete a casa". Il ministro della Difesa Crosetto bloccato a Dubai con la famiglia, scoppia la polemica tra MS5 e FdI

Dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran e la rappresaglia che ha interessato vari Paesi del Golfo, sale l'allerta sugli italiani presenti nell'area mediorientale. Secondo le ultime stime, al momento sono circa 58mila i connazionali che risiedono o si trovano per ragioni di lavoro o turismo nell'intera regione, da Israele all'Iraq fino alla penisola arabica. Esplosioni hanno interessato diverse zone turistiche mentre lo spazio aereo resta chiuso con centinaia di passeggeri bloccati ( SEGUI IL LIVE: ATTACCO ALL'IRAN ).

Tajani: "Pronti a evacuare gli italiani rimasti in Iran"

Da Riad, in Arabia Saudita, a Manama, in Bahrein, fino a Doha, in Qatar: nelle ore successive al raid molte capitali del Golfo sono state colpite da droni e missili lanciati da Teheran. A Dubai il fuoco ha raggiunto gli hotel sull'isola artificiale di Palm Jumeirah dove quattro persone sono rimaste ferite. Secondo le ultime stime, Emirati Arabi Uniti e Israele figurano tra i Paesi in cui si concentra il maggior numero di connazionali: rispettivamente quasi 22.400 e 20.800 presenze. Come ricordato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ammontano a 470 gli italiani residenti in Iran. "La situazione è molto preoccupante, già abbiamo ridotto da alcune settimane al minimo la presenza diplomatica a Teheran. Siamo pronti all'evacuazione anche degli italiani che volessero farlo, come abbiamo fatto in occasione della guerra di qualche mese fa", ha detto il capo della Farnesina a Sky Tg24, e a tutti i connazionali ha poi raccomandato di "non muoversi, di rimanere a casa o in albergo".

Ministro Crosetto bloccato con la famiglia a Dubai: lite M5S-FdI

Tra gli italiani rimasti bloccati a Dubai c'è anche il ministro della Difesa, Guido Crosetto, partito venerdì da Roma con un volo civile per andare a prendere la famiglia. Sulla vicenda è scoppiata la polemica politica. "Il ministro rimasto a Dubai è la riprova della marginalità del governo. La centralità dell'esecutivo a livello internazionale esiste solo nel fantastico mondo fatato di Meloni. La triste verità è che mai come ora l'Italia si trova in posizione di totale marginalità internazionale", affermano dal Movimento Cinque Stelle. Parole che hanno innescato la replica di Fratelli d'Italia. "I parlamentari 5 Stelle, invece di auspicare il veloce rientro in Italia in sicurezza i Crosetto, come si dovrebbe sperare per qualunque cittadino e compatriota, ne approfittano per attaccare il governo inventandosi una sorta di marginalità internazionale, in perfetto stile pentastellato. Chapeau, d'altronde cosa ci si poteva aspettare da chi è abituato quotidianamente a mancare di rispetto agli altri anche negli interventi parlamentari", dichiara il deputato Mauro Malaguti.