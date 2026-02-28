Attacco all'Iran, spazi aerei chiusi e voli cancellati

Compagnie come Lufthansa, Wizz Air, Klm e Air France sospendono o cancellano voli per Israele, Emirati, Libano e Oman. Israele chiude lo spazio aereo ai civili, Mosca studia rotte alternative verso il Golfo

Spazi aerei chiusi e voli cancellati in Medioriente a seguito dell'attacco "preventivo" israeliano e statunitense contro l'Iran ( IL LIVEBLOG ). Per ragioni di sicurezza alcuni Paesi e diverse compagnie, tra cui WizzAir, Lufthansa, Air France e altre, hanno optato per la sospensione della circolazione aerea in alcune aree della regione tra cui Israele, Emirati, Libano e Oman. Anche Ita Airways ha sospeso i voli da e per Israele fino al 7 marzo.

Israele

Il ministro dei Trasporti israeliano Miri Regev ha ordinato all'Autorità per l'aviazione civile di interrompere la circolazione dei civili mentre alla popolazione è stata ordinato di non recarsi negli aeroporti fino a nuovo avviso. Anche la Siria e il Kuwait hanno chiuso lo spazio aereo.

Le compagnie che hanno cancellato i voli

Wizz Air ha sospeso tutti i voli da e per Israele, Dubai e Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti e Amman in Giordania, con effetto immediato fino al 7 marzo. Lufthansa ha sospeso i voli da e per Dubai, Tel Aviv in Israele, Beirut in Libano e Muscat in Oman per questo fine settimana. KLM ha cancellato i voli da Amsterdam a Tel Aviv. Oman Air ha sospeso tutti i voli verso l'Iran e l'Israele.

La Russia adotta rotte alternative

Il ministero dei Trasporti russo ha elaborato rotte alternative per evitare gli spazi aerei iraniano e israeliano, e garantire la sicurezza dei voli verso i paesi del Golfo Persico.

Regno Unito

L'aeroporto di Londra Gatwick ha dichiarato che alcuni voli da e per l'aeroporto potrebbero subire ritardi o cancellazioni a causa delle restrizioni dello spazio aereo. "A causa della situazione in corso in Medioriente, sono state introdotte restrizioni dello spazio aereo in alcune parti della regione", ha dichiarato un portavoce in un comunicato. "Si tratta di una situazione in rapida evoluzione e prevediamo disagi per i nostri voli in Qatar e negli Emirati", ha affermato il portavoce, aggiungendo che al momento nessun volo è stato cancellato.