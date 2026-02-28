Offerte Sky
BigMama bloccata a Dubai dopo l'attacco in Iran

Spettacolo
Foto da Instagram @bigmamaalmic

La rapper, di rientro da un viaggio all'estero, è stata trasferita in un hotel dell'Emirato Arabo. Il suo appello sui social: "Continuiamo a sentire i missili sulla testa, sono terrorizzata"

La rapper italian BigMama, al secolo Marianna Mammone, è rimasta bloccata a Dubai mentre cercava di rientrare da un viaggio internazionale, a causa della temporanea chiusura dello spazio aereo e della cancellazione dei voli seguiti dall'escalation militare in Medio Oriente (TUTTE LE NOTIZIE).

Spazio aereo chiuso

La risposta iraniana all'intervento congiunto di Stati Uniti e Israele ha provcato una fitta pioggia di razzi sugli Emirati, che la contraerea è impegnata a intercettare. Esplosioni si sono avvertite in città e l'aeroporto internazionale - uno dei più trafficati del mondo - è stato fermato fino a nuovo avviso per motivi di sicurezza.

BigMama, senza collegamenti disponibili, per ora è bloccata in un hotel della città, mentre la crisi nei cieli del Golfo aggiunge un elemento di incertezza per tanti passeggeri e operatori del settore aereo. Difficili appaiono al momento - si apprende - anche i contatti con il Consolato Italiano.

Iran, Tajani: “Italiani nel Golfo restino in casa o in albergo”

La paura di BigMama

"Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo - dice in un video sui social la musicista -. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili". L'artista ha proseguito: "Sono partita dall'aeroporto di Malè, il mio volo è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai. Siamo stati poi portati a Dubai in un hotel e adesso ci pregano di rimanere nell'hotel e di fare attenzione il più possibile. Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa, io sono terrorizzata, siamo tantissime persone in questa situazione. Vi prego, occhi su di noi, massima attenzione su di noi, noi siamo qui, siamo in tantissimi e vogliamo tutti tornare a casa. Io voglio solo tornare a casa, vi prego di far girare questo video, non ho mai chiesto nulla. Lo faccio solo perché ho tanta, tanta, tantissima paura e voglio tornare a casa, grazie mille".

@bigmamaalmic

Vi prego vogliamo tornare a casa

♬ audio originale - BigMama

