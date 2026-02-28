BigMama bloccata a Dubai dopo l'attacco in Iran

La risposta iraniana all'intervento congiunto di Stati Uniti e Israele ha provcato una fitta pioggia di razzi sugli Emirati, che la contraerea è impegnata a intercettare. Esplosioni si sono avvertite in città e l'aeroporto internazionale - uno dei più trafficati del mondo - è stato fermato fino a nuovo avviso per motivi di sicurezza.

La paura di BigMama

"Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo - dice in un video sui social la musicista -. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili". L'artista ha proseguito: "Sono partita dall'aeroporto di Malè, il mio volo è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai. Siamo stati poi portati a Dubai in un hotel e adesso ci pregano di rimanere nell'hotel e di fare attenzione il più possibile. Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa, io sono terrorizzata, siamo tantissime persone in questa situazione. Vi prego, occhi su di noi, massima attenzione su di noi, noi siamo qui, siamo in tantissimi e vogliamo tutti tornare a casa. Io voglio solo tornare a casa, vi prego di far girare questo video, non ho mai chiesto nulla. Lo faccio solo perché ho tanta, tanta, tantissima paura e voglio tornare a casa, grazie mille".