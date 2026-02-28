Offerte Sky
Milano Fashion Week, alla sfilata di Dolce&Gabbana c'è anche Madonna. FOTO

14 foto
Domenico Dolce e Stefano Gabbana mandano in passerella una collezione fortemente identitaria che ribadisce la superiorità dello stile sartoriale e il fascino senza tempo della Sicilia tutta merletto e sensualità. Una raccolta di black look in cui l'unico altro colore ammesso è il bianco, figlia di una storia altamente riconoscibile ma radicata nel presente. Creazioni femminili, lussuose, con una vena romantica che sfuma nel neo gothic

A cura di Vittoria Romagnuolo

