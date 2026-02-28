10/14 ©Getty

Tutti gli obiettivi sono puntati su Madonna e i due stilisti italiani che si abbracciano affettuosamente in segno di un'amicizia lunga quarant'anni. Il legame tra Madonna e Dolce&Gabbana è una storia artistica fatta di tanti momenti di moda e di stile che hanno definito la carriera della cantante e che, allo stesso tempo, hanno contribuito ad accrescere il mito di Dolce&Gabbana nel mondo.