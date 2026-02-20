Milano Fashion Week, il calendario delle sfilate Autunno/Inverno 2026-27 giorno per giornoSpettacolo
Introduzione
Il Fashion Month con le collezioni Donna per l'Autunno/Inverno 2026-2027 prosegue con la Settimana della Moda di Milano, in programma dal 24 febbraio al 2 marzo, sette giorni di presentazioni esclusive ed eventi imperdibili per gli appassionati di tendenze e non solo.
Più di centosessanta appuntamenti, tra i quali spiccano le oltre cinquanta sfilate fisiche, con debutti, ritorni e conferme da tenere d'occhio.
Ecco tutti i fashion show divisi per giorni e gli appuntamenti da non perdere.
Quello che devi sapere
Milano Fashion Week 2025, le date e i numeri
La Milano Fashion Week dedicata alle collezioni per la stagione Autunno/Inverno 2026-2027 è in programma a Milano da martedì 24 febbraio a lunedì 1° marzo..
In calendario, oltre 160 appuntamenti di cui 54 sfilate fisiche e 8 digitali, a cui si aggiungono le presentazioni in showroom (più di settanta) e molti altri eventi collegati.
La Settimana della Moda, in questa edizione, dialoga con i principali eventi della stagione, inclusi i Giochi olimpici invernali. Poi talk e progetti speciali, molti dei quali al Fashion Hub, cuore delle attività legate alla Fashion Week.
Dove vedere le sfilate
Tutte le sfilate della Milano Fashion Week sono su invito ma, per la quasi totalità, sono trasmesse in diretta streaming sui canali ufficiali dei singoli brand - siti, social e YouTube - e sulla piattaforma di CNMI, Camera Nazionale della Moda Italiana.
I debutti e le sfilate più attese
A Milano tornano a sfilare i grandi marchi e sotto la lente d'ingrandimento ci sono i debutti in passerella di Maria Grazia Chiuri, nuova direttrice creativa di Fendi, di Demna, che disegna già da tempo per Gucci ma che non ha ancora messo in piedi il primo vero fashion show, e di Meryll Rogge, nuova direttrice creativa di Marni.
Tra gli altri, debuttano in calendario a Milano Simon Cracker, Casa Preti e Tell The Truth.
Torna GCDS con una sfilata evento che celebra in passerella i primi dieci anni del marchio.
Assente Versace, che salta una Fashion Week in attesa del debutto della prima collezione firmata da Pieter Mulier. Silvana Armani svela la sua prima collezione Donna a Milano dopo la sfilata di Armani Privé a Parigi dello scorso gennaio.
Gli eventi da non perdere
Il Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana, per la prima volta a Palazzo Morando, nel cuore del “Quadrilatero della Moda”, inaugura il 24 febbraio. In programma i progetti Future Threads: Italy’s New Wave, New Gen, New Ethos e l'installazione di Sara Leghissa "Not For Free" visitabile tutta la settimana.
Dal 26 al 28 febbraio, Vogue Café curato da Vogue Italia, alla prima edizione.
Il 24 febbraio Métiers d’Excellence LVMH, Fondazione Bvlgari, Confartigianato Imprese e Camera Nazionale della Moda Italiana lanciano il Premio Maestri d'Eccellenza LVMH.
Dal 25 al 27 febbraio, presso la Fondazione Sozzani, si terranno una serie di proiezioni per celebrare la figura di Franca Sozzani.
Presso la Biblioteca Nazionale Braidense, in via Brera, dall'1 al 4 marzo, apre al pubblico il PhotoVogue Festival.
Il 26 febbraio inizia il White Milano, con le proposte di oltre 300 brand e designer indipendenti. L'evento al Superstudio proseguirà fino al 1°marzo.
Fino al 28 febbraio, negli spazi Nonostante Marras, una mostra in cui fotografie di sculture classiche che rappresentano l’atleta, per continuare a dialogare col tema olimpico anche dopo la fine dei Giochi invernali.
Le sfilate di martedì 24 febbraio
- 16:00 – DIESEL
- 17:00 – MAX ZARA STERCK
- 18:00 – CASA PRETI
- 19:00 – VENERDÌ POMERIGGIO
Le sfilate di mercoledì 25 febbraio
- 09:30 – LUISA BECCARIA
- 10:30 – JIL SANDER
- 11:30 – DANIELA GREGIS
- 12:30 – ANTONIO MARRAS
- 14:00 – FENDI
- 15:00 – VIVETTA
- 16:00 – MISSONI
- 17:00 – ONITSUKA TIGER
- 18:00 – N.21
- 19:00 – ETRO
- 20:00 – MM6 MAISON MARGIELA
Le sfilate di giovedì 26 febbraio
- 09:30 – MAX MARA
- 10:30 – GENNY
- 11:30 – BOSS
- 12:30 – ANTEPRIMA
- 13:15 – FLORANIA
- 14:00 – PRADA
- 16:00 e 17:00 – EMPORIO ARMANI
- 18:00 – MARNI
- 20:00 – ROBERTO CAVALLI
Le sfilate di venerdì 27 febbraio
- 09:30 – TOD'S
- 10:30 – MARCO RAMBALDI
- 11:30 – SPORTMAX
- 12:30 – BLUMARINE
- 14:00 – GUCCI
- 15:00 – SA SU PHI
- 16:00 – ELISABETTA FRANCHI
- 17:00 – MOSCHINO
- 18:00 – INTITUTION BY FALIB GASSANOFF
- 19:00 – GCDS
Le sfilate di sabato 28 febbraio
- 09:30 – FERRARI
- 10:30 – ERMANNO SCERVINO
- 11:30 – FERRAGAMO
- 12:30 – DOLCE&GABBANA
- 14:00 – TOKYO JAMES
- 15:00 – LAURA BIAGIOTTI
- 16:00 – ACT N°1
- 17:00 – MSGM
- 18:00 – LUISA SPAGNOLI
- 19:00 – SIMON CRACKER
- 20:00 – BOTTEGA VENETA
- 21:00 – PHILIPP PLEIN
Le sfilate di domenica 1 marzo
- 09:30 – HUI
- 10:30 – FILA
- 11:30 e 12:30 GIORGIO ARMANI
- 14:00 – J.SALINAS
- 15:00 – TELL THE TRUTH
- 16:00 – FRANCESCA LIBERATORE
Le sfilate di lunedì 2 marzo
- 9:30 – UNI FORM
- 10:00 – NADYA DZYAK
- 10:30 – MEIN CORP
- 11:00 – DHRUV KAPOOR
- 11:30 – I AM ISIGO
- 12:00 – MAXIVIVE
- 12:00 – EDIS PALA
- 13:00 – IVAN DELOGU SENES