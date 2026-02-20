A Milano tornano a sfilare i grandi marchi e sotto la lente d'ingrandimento ci sono i debutti in passerella di Maria Grazia Chiuri, nuova direttrice creativa di Fendi, di Demna, che disegna già da tempo per Gucci ma che non ha ancora messo in piedi il primo vero fashion show, e di Meryll Rogge, nuova direttrice creativa di Marni.

Tra gli altri, debuttano in calendario a Milano Simon Cracker, Casa Preti e Tell The Truth.

Torna GCDS con una sfilata evento che celebra in passerella i primi dieci anni del marchio.

Assente Versace, che salta una Fashion Week in attesa del debutto della prima collezione firmata da Pieter Mulier. Silvana Armani svela la sua prima collezione Donna a Milano dopo la sfilata di Armani Privé a Parigi dello scorso gennaio.