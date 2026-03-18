Peaky Blinders-The Immortal Man, trama e cast del film in uscita

Introduzione

L’universo narrativo di Peaky Blinders sta per riaccendersi in una nuova fase della sua storia: il 20 marzo 2026 esce infatti il film Peaky Blinders - The Immortal Man.

La saga dei Shelby, che ha segnato una delle esperienze seriali più riconoscibili e seguite degli ultimi anni, prepara il suo ritorno attraverso l'attesissimo The Immortal Man, un lungometraggio che riprende il filo lasciato dalla serie televisiva e lo proietta in un contesto cinematografico.

L’opera, che è già stata proposta al pubblico il 6 marzo 2026 in una selezione di sale per approdare successivamente su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) dal 20 marzo 2026, è firmata da Steven Knight e diretta da Tom Harper, due figure centrali nella costruzione della mitologia dei Peaky Blinders. Il film rappresenta un’espansione naturale del racconto, mantenendo intatti i legami con i personaggi e l’atmosfera della serie e aprendo nello stesso tempo la strada a un nuovo percorso seriale già ordinato da Netflix e BBC.

Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sul film Peaky Blinders - The Immortal Man, dalla trama al cast. Nel frattempo, potete guardare il trailer ufficiale nel video posto in testa a questo articolo.