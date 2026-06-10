Taormina Film Festival 2026 al via oggi, il programma e gli ospiti

Taormina Film Festival 2026 al via oggi, il programma e gli ospitiCinema
Introduzione
Incomincia il Taormina Film Festival 2026, un’edizione internazionale tra grandi ospiti, anteprime e omaggi al cinema.
La 72ª edizione del Taormina Film Festival si prepara ad accendere i riflettori sulla città siciliana da oggi, mercoledì 10 giugno 2026, fino al 14 giugno 2026 con un programma che intreccia cinema, serialità televisiva, musica e incontri culturali. Presentato ufficialmente a Roma nel corso di una conferenza stampa, il festival promosso e organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia conferma la propria vocazione internazionale attraverso una selezione di ospiti di primo piano, anteprime prestigiose e riconoscimenti destinati a figure di rilievo del panorama cinematografico mondiale.
La manifestazione si svolge con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, del Ministero del Turismo, del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Taormina, del Parco Archeologico Naxos Taormina e della Sicilia Film Commission. Alla guida artistica dell’evento c’è Tiziana Rocca.
Quello che devi sapere
Un cartellone che celebra il cinema in tutte le sue forme
Nel presentare il programma del Taormina Film Festival 2026, Tiziana Rocca ha sottolineato come il festival abbia costruito un’offerta culturale caratterizzata da una forte identità e da una dimensione internazionale. La direttrice artistica ha evidenziato la presenza di personalità che hanno lasciato un’impronta significativa nella storia della settima arte, tra cui Helen Mirren, Russell Crowe, Franco Nero e Giancarlo Giannini.
Accanto ai nomi già annunciati, il Taormina Film Festival accoglierà anche Clive Owen, candidato agli Oscar, e Connie Nielsen, interprete di numerosi film divenuti autentici cult cinematografici. Clive Owen sarà inoltre protagonista di un incontro con il pubblico presente alla manifestazione.
L’apertura affidata a House of the Dragon 3
L’avvio della manifestazione del Taormina Film Festival 2026 è segnato da un evento particolarmente atteso. Il 10 giugno il pubblico assisterà infatti alla prima italiana assoluta della terza stagione di House of the Dragon, serie tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin e ambientata due secoli prima degli eventi narrati in Il trono di spade.
Nel suggestivo scenario del Teatro Antico saliranno sul palco alcuni dei protagonisti della produzione: Steve Toussaint, interprete di Lord Corlys Velaryon, Harry Collett nel ruolo di Jacaerys Velaryon, Bethany Antonia nei panni di Baela Targaryen e Phoebe Campbell, che interpreta Rhaena Targaryen. In precedenza era stata inoltre annunciata la partecipazione di Tom Glynn-Carney.
La presentazione sarà rivolta sia agli spettatori del festival sia agli studenti dell’Academy Cinema Student e sarà accompagnata da una sorpresa definita dagli organizzatori come inattesa. La terza stagione della serie debutterà sulla piattaforma HBO Max il 22 giugno.
Una giuria internazionale guidata da Jane Campion
A presiedere la giuria internazionale del Taormina Film Festival 2026 sarà Jane Campion, affiancata da Holly Hunter, Miyako Bellizzi, Francine Maisler, Akinola Davies Jr., Sue Kroll e Pietro Castellitto.
La madrina della manifestazione sarà invece Anna Valle, che prenderà parte anche a uno degli appuntamenti più significativi del festival.
L’omaggio ad Anna Magnani e il riconoscimento a Helen Mirren
Tra i momenti più importanti dell’edizione 2026 del Taormina Film Festival figura la serata dell’11 giugno 2026 dedicata ad Anna Magnani. In questa occasione Helen Mirren riceverà il Taormina Film Festival Lifetime Achievement Award.
L’evento sarà accompagnato dalla proiezione, all’interno del Teatro Antico, della versione restaurata di Bellissima di Luchino Visconti, proposta nel settantacinquesimo anniversario dell’uscita del film. La scelta dell’opera da proiettare è stata effettuata dalla stessa attrice britannica.
Il premio al documentario di Tornatore dedicato a Brunello Cucinelli
Tra gli appuntamenti di maggior prestigio del Taormina Film Festival 2026 trova spazio anche il riconoscimento assegnato a Brunello, il visionario garbato, documentario diretto dal premio Oscar e Golden Globe Giuseppe Tornatore e dedicato alla vita dell’imprenditore Brunello Cucinelli.
La pellicola riceverà il Golden Globes Prize for Documentary in Partnership with Artemis Rising Foundation durante la giornata di venerdì 12 giugno. Alla manifestazione sarà presente anche Brunello Cucinelli.
Russell Crowe protagonista con una première mondiale
Sabato 13 giugno sarà invece la volta di Russell Crowe, che presenterà in anteprima mondiale al pubblico del Teatro Antico il suo nuovo lavoro cinematografico, La vendetta perfetta – Bear Country.
Nel corso della serata l’attore premio Oscar riceverà il Taormina Film Festival International Achievement Award, riconoscimento destinato a figure che hanno segnato in maniera duratura la storia del cinema internazionale grazie al proprio talento, al carisma e al percorso artistico sviluppato nel corso della carriera.
Il film, previsto nelle sale dal 26 agosto, viene descritto come un crime thriller caratterizzato da un ritmo incalzante, capace di alternare tensione, suspense e momenti più leggeri.
“Donne oltre lo sguardo”, il confronto sulle protagoniste dell’audiovi
Giovedì 11 giugno il Taormina Film Festival 2026 ospiterà anche il panel intitolato “Donne oltre lo sguardo”, dedicato a personalità che hanno ridefinito il proprio ruolo all’interno del cinema, della cultura e dell’industria audiovisiva.
All’incontro parteciperanno Anna Valle, Jane Campion, Francine Maisler, Miyako Bellizzi, Holly Hunter, Donatella Finocchiaro, Paola Minaccioni, Malika Ayane, Clotilde Courau, Sue Kroll, Francesca Archibugi, Fernanda Torres e Romana Maggiora Vergano.
Tra queste spicca proprio Fernanda Torres, candidata all’Oscar per Io sono qui.
Il concorso tra produzioni internazionali e cinema italiano
Uno degli elementi su cui il Taormina Film Festival 2026 punta maggiormente è il rafforzamento della sezione competitiva. Come sottolineato da Tiziana Rocca, il concorso è stato potenziato e vedrà nove film contendersi il riconoscimento finale sotto il giudizio della giuria guidata da Jane Campion e Holly Hunter.
Tra le opere in competizione figurano l’anteprima italiana di Good Luck, Have Fun, Don’t Die di Gore Verbinski, che sarà presente a Taormina, il film italiano Piccolo Miracolo di Guido Chiesa con Marco D’Amore, Greta Scarano, Giorgio Colangeli e Gian Marco Tognazzi, oltre alla coproduzione italiana La calle pura di Alfredo Chiarappa.
Secondo quanto annunciato, Piccolo Miracolo rappresenta l’unico titolo italiano in gara.
Fuori concorso tra musical e produzioni internazionali
La sezione Fuori Concorso del Taormina Film Festival 2026 proporrà dieci titoli. Tra quelli maggiormente attesi emergono il musical The Kiss of the Spider Woman diretto da Bill Condon e interpretato da Jennifer Lopez e la produzione italo-cubana Baracoa, opera prima di Luis Ernesto Doñas con Giancarlo Giannini, Carlos Luis González e Yadier Fernández.
Tra i titoli internazionali segnalati figurano inoltre Fuze di David Mackenzie con Aaron Taylor-Johnson e Sam Worthington e la satira fantascientifica Good Have, Fun Don’t, Die di Gore Verbinski con Sam Rockwell.
La nuova sezione dedicata ai cortometraggi
Tra le principali novità della 72ª edizione del Taormina Film Festival compare il Concorso Cortometraggi. La nuova sezione comprende undici opere accomunate da un forte legame con la Sicilia, espresso attraverso le storie raccontate, i temi affrontati e la partecipazione di autori e interpreti siciliani.
Questa iniziativa si aggiunge ai nove lungometraggi del Concorso Internazionale, ai dieci film fuori concorso e ai nove Eventi Speciali programmati nello scenario del Teatro Antico.
I riconoscimenti a Giannini, Placido e Franco Nero
Oltre ai premi destinati a Helen Mirren e Russell Crowe, il Taormina Film Festival 2026 assegnerà il Taormina Film Festival Achievement Award anche a Giancarlo Giannini, Michele Placido e Franco Nero.
Giannini sarà inoltre protagonista del documentario A Journey to Meet Mimì, omaggio al celebre film di Lina Wertmüller.
L’arrivo di Can Yaman e la presenza della musica
Tra gli ospiti del Taormina Film Festival 2026 più attesi dal pubblico figura anche Can Yaman. L’attore, reduce dal successo della serie Sandokan, è destinato a richiamare numerosi fan nelle strade della città siciliana, come già avvenuto in altre occasioni.
Accanto al cinema, il Taormina Film Festival 2026 dedicherà ampio spazio anche alla musica. Sul palco del Teatro Antico si esibiranno Malika Ayane, Giusy Ferreri, Serena Brancale, Levante, Alexia, Vittorio Grigolo, Eugenio Bennato e Violante Placido, che ha annunciato una sorpresa dedicata al padre Michele Placido.
Taormina si conferma crocevia internazionale dello spettacolo
Con un programma che unisce anteprime televisive di richiamo globale, produzioni cinematografiche internazionali, omaggi a grandi protagonisti della storia del cinema e momenti di confronto culturale, il Taormina Film Festival rafforza il proprio ruolo nel panorama degli eventi audiovisivi internazionali. La presenza di figure come Helen Mirren, Russell Crowe, Jane Campion, Holly Hunter, Clive Owen, Connie Nielsen, Giuseppe Tornatore, Fernanda Torres e Can Yaman contribuisce a delineare un’edizione particolarmente ricca, destinata a trasformare ancora una volta il Teatro Antico nel centro di una delle più importanti manifestazioni cinematografiche italiane.