Taormina Film Festival 2026 al via oggi, il programma e gli ospiti

L’avvio della manifestazione del Taormina Film Festival 2026 è segnato da un evento particolarmente atteso. Il 10 giugno il pubblico assisterà infatti alla prima italiana assoluta della terza stagione di House of the Dragon, serie tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin e ambientata due secoli prima degli eventi narrati in Il trono di spade.

Nel suggestivo scenario del Teatro Antico saliranno sul palco alcuni dei protagonisti della produzione: Steve Toussaint, interprete di Lord Corlys Velaryon, Harry Collett nel ruolo di Jacaerys Velaryon, Bethany Antonia nei panni di Baela Targaryen e Phoebe Campbell, che interpreta Rhaena Targaryen. In precedenza era stata inoltre annunciata la partecipazione di Tom Glynn-Carney.

La presentazione sarà rivolta sia agli spettatori del festival sia agli studenti dell’Academy Cinema Student e sarà accompagnata da una sorpresa definita dagli organizzatori come inattesa. La terza stagione della serie debutterà sulla piattaforma HBO Max il 22 giugno.