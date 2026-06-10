"Ho pensato di cominciare dal principio, ma non è così che lo ricordo. È tutta una serie di frammenti, ripetizioni, formazioni di schemi. Quando non ci sono parole per descrivere il dolore, lascia che sia la tua immaginazione a cambiare ciò che conosci. L'arenaria è rilassante e lucida. Lo scisto, ovviamente, è razionale. La roccia rossa è il sangue della terra. Tu credi nel blu."

Inizia con queste parole La cronologia dell'acqua, esordio alla regia di Kristen Stewart. Geologia della tristezza. Impronte delle piastrelle sulla carne. Riflessi su una piscina e sulla pelle. Sassi, abbracci e sangue che scivola verso lo scolo. Un film che sa di cloro e di morte, che brucia gli occhi e non si dimentica. Come il primo bacio. Come la prima sbronza. Come la prima lacrima. Un'opera che non ha paura di niente, che non ha paura di spogliarsi. Meglio avere amato e perduto. Con tanti saluti ai film carini ambientati nella splendida cornice di una cucina, una camera da letto e un tinello.