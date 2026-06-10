Nato a Mariano del Friuli nel 1942, Dino Zoff è una leggenda del calcio italiano. E non solo. Sui campi da calcio sin dagli anni Sessanta, con la Juventus vince numerosi scudetti e si afferma come uno dei pilastri del calcio nostrano.

Dalle campagne del Friuli ai grandi stadi internazionali, quella di Zoff è una strada costruita sull'impegno, sulla disciplina e su una straordinaria forza d'animo. Dopo i primi passi nel calcio dilettantistico arrivano i successi con la Juventus, la Lazio e la Nazionale italiana. Un percorso che non è mai stato lineare: i primi anni di carriera erano stati segnati da rifiuti e dubbi, con club che lo avevano ritenuto non abbastanza dotato.