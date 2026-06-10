Un anno dopo l'altro, trama e cast della nuova serie romantica in streaming su PrimeSerie TV
Introduzione
Dal 10 giugno sono disponibili in streaming gli otto episodi di Un anno dopo l'altro, la nuova serie tv targata Prime Video tratta dal romanzo bestseller di Carley Fortune Un'estate dopo l'altra. Protagonisti di questa storia d'amore e giovinezza, Percy e Sam, interpretati dagli attori Sadie Soverall e Matt Cornett. Lo show è disponibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.
Quello che devi sapere
Un anno dopo l'altro, quando esce e dove vederla
Un anno dopo l'altro, serie televisiva statunitense del 2026 creata da Amy Harris (già produttrice di Sex and the City e del suo prequel The Carrie Diaries) e Leila Gerstein, debutta internazionalmente in streaming su Prime Video il 10 giugno con una stagione da otto episodi tutti disponibili fin dal giorno del rilascio.
Lo show, il cui titolo originale è Every Year After, è tratto dal romanzo bestseller di Carley Fortune, autrice canadese di culto per il pubblico di lettori di libri romance.
La trama della serie
Persephone "Percy" Fraser è una giovane donna che torna dopo dieci anni a Barry's Bay, la cittadina dell'Ontario in Canada affacciata sul lago, dove trascorreva le estati quando era una ragazzina.
Il ritorno a Barry's Bay della protagonista è legato alla scomparsa della mamma di Sam e Charlie Florek, due amici a cui era molto legata.
Percy e Sam sono stati molto innamorati, lo scopriamo attraverso una narrazione, che si svolge su due piani temporali diversi.
Sam e Percy sono stati separati da lunghi anni di distanza e silenzi ma hanno trascorso insieme sei estati indimenticabili, una stagione della vita che si è interrotta bruscamente a causa di un errore di lui.
Quando i due protagonisti si ritrovano, riaffiora la vecchia complicità ma questa non basta per evitare una discussione rimandata per troppi anni.
Il cast dello show
Sadie Soverall è Percy, la protagonista di Un anno dopo l'altro. L'attrice inglese ha recitato nel film Saltburn ed è stata Beatrix nella serie Fate: The Winx Saga.
Sam è Matt Cornett, visto in High School Musical: The musical - La serie e in altri piccoli ruoli sparsi tra cinema e tv.
Nel cast ci sono anche Aurora Perrineau (apparsa in Kaos e alcuni episodi di Westworld), Abigail Cowen (il cui ruolo più importante è stato ne Le terrificanti avventure di Sabrina), Michael Bradway (visto in Chicago Fire), Joseph Chiu ed Elisha Cuthbert.
Dal romanzo alla serie
Un'estate dopo l'altra, volume del 2022, è stato un bestseller nella classifica del New York Times per sedici settimane consecutive.
Il libro, diventato un fenomeno virale su BookTok, community sempre molto attenta alla letteratura romance, ha avuto un seguito, One Golden Summer, pubblicato nel 2025 da Newton Compton in Italia col titolo La nostra estate perfetta.
La storia del secondo volume è il seguito di quella del romanzo del 2022.
Al momento non ci sono notizie su uno sviluppo della serie ma se Prime Video ordinasse un seguito, Carley Fortune ha già immaginato ciò che accadrà dopo.
Fortune ha poi pubblicato altri due volumi sempre legati a storie sentimentali che si svolgono in un'atmosfera estiva e vacanziera: Non sarà la solita estate e Una promessa in riva al lago, sempre nel catalogo di Newton Compton.
L'estate, la giovinezza e la nostalgia negli show di successo
La serie Un anno dopo l'altro è stata girata nel 2025 in Canada, nei dintorni di Vancouver e le location sono perfette per la storia di Fortune, una vicenda pensata per un pubblico young adult che si lascia trasportare dalle emozioni di una trama sentimentale e drammatica che è ricca di nostalgia.
Every Summer After racconta vicende ambientate in varie estati. L'obiettivo è coinvolgere il pubblico trasportandolo alla stagione dei primi amori e delle amicizie che possono durare tutta la vita.
Prime Video, forte del successo di produzioni dello stesso genere come L'estate nei tuoi occhi, tratto dalla "The Summer Trilogy" di Jenny Han, punta sull'attenzione di un pubblico già appassionato di letteratura romance per i nuovi show in streaming. Anche Off Campus, altro successo di questa stagione, è un esempio di come questo genere letterario sia ormai una fonte di ispirazione imprescindibile per le produzioni seriali contemporanee.