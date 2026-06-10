Persephone "Percy" Fraser è una giovane donna che torna dopo dieci anni a Barry's Bay, la cittadina dell'Ontario in Canada affacciata sul lago, dove trascorreva le estati quando era una ragazzina.

Il ritorno a Barry's Bay della protagonista è legato alla scomparsa della mamma di Sam e Charlie Florek, due amici a cui era molto legata.

Percy e Sam sono stati molto innamorati, lo scopriamo attraverso una narrazione, che si svolge su due piani temporali diversi.

Sam e Percy sono stati separati da lunghi anni di distanza e silenzi ma hanno trascorso insieme sei estati indimenticabili, una stagione della vita che si è interrotta bruscamente a causa di un errore di lui.

Quando i due protagonisti si ritrovano, riaffiora la vecchia complicità ma questa non basta per evitare una discussione rimandata per troppi anni.

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