Prime Video ha diffuso il trailer della serie televisiva "Off Campus" che debutterà in streaming sulla piattaforma il 13 maggio. La prima stagione dello show, che ha per protagonisti gli attori Ella Bright e Belmont Cameli, è l'adattamento di uno dei romanzi della saga letteraria bestseller di Elle Kennedy.

A maggio inizia l'avventura televisiva di Off Campus, serie tratta dai romanzi di successo della scrittrice canadese Elle Kenendy, che vantano una considerevole platea di lettori in tutto il mondo.

Lo show si prepara al debutto su Prime Video con tutti gli episodi della prima stagione disponibili il 13 maggio, e visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick, col trailer ufficiale, una clip che segue e amplia le anticipazioni del primo teaser diffuso a marzo che introduceva i protagonisti, Hannah e Garrett, con le immagini di un primo incontro imbarazzante e hot.

Hannah e Garrett insieme per finta?

Due minuti di trailer bastano per infiammare l'attesa dei fan di Off Campus, serie televisiva targata Prime che con questo nuovo show punta a far sognare ancora una volta il pubblico di prodotti di successo nati da grandi fenomeni letterari young adult, da L'estate nei tuoi occhi a Maxton Hall al più recente Love Me Love Me.

Nella clip, disponibile in italiano e visibile in testa a questo video articolo, scopriamo il patto di Garrett, giocatore di hockey nonché il più bello della Briar University, con Hannah, una ragazza riservata, per niente popolare, che scrive canzoni e si destreggia tra vari lavori.



Garrett deve salvare la sua media scolastica. Hannah è disposta ad aiutarlo a patto che lui aiuti lei a fare ingelosire Justin (il ragazzo che le piace ma che non la vede nemmeno). Come? Fingendosi una coppia, cosa che alla fine, potrebbe non dispiacere ad entrambi.

Nel trailer vediamo gli approcci tra Garrett e Hannah, influenzati, all'inizio, dalla dalla poca simpatia che nutrono l'uno per l'altra. Ma, come spesso accade in queste storie in cui da enemies si passa a lovers, la frequentazione porta i due ragazzi in territori inesplorati.

"Questo è il momento in cui ti dico tutte le cose che voglio farti. Ora puoi arrossire", l'anteprima del momento in cui tra Garrett ed Hannah scatta un sentimento che va oltre il loro accordo iniziale è uno dei punti focali del trailer di Off Campus, show per cui le aspettative dei fan dei romanzi di Kennedy sono alte.



La prima stagione dello show, composta da otto episodi, tutti disponibili dal 13 maggio, è l'adattamento del romanzo del 2015 Il contratto.

La cosidetta "Campus Series" è composta da cinque libri, i primi quattro con protagonista una coppia diversa e il quinto che le riunisce in un'unica storia.

Il materiale è molto e la serie è già stata rinnovata da Amazon Prime Video per una seconda stagione.



Off Campus è un prodotto Amazon MGM Studios creato da Louisa Levy, anche

anche principale sceneggiatrice e co-showrunner con Gina Fattore, nome con alle spalle cult televisivi come Dawson's Creek, Gilmore Girls e Californication.