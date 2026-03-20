Arriva in streaming dal 13 maggio con tutti gli episodi della prima stagione, la serie televisiva Off Campus, uno dei prodotti più attesi della stagione dai fan dei romanzi di Elle Kennedy, prolifica scrittrice canadese della saga bestseller di libri per un pubblico di lettori young adult.

La serie televisiva, un prodotto creato da Louisa Levy, anche co-showrunner con Gina Fattore, scrittrice e co-produttrice di cult televisivi come Dawson's Creek, Gilmore Girls e Californication, è pronta al debutto su Prime Video che, certa del successo di quello che ha le potenzialità per diventare un nuovo fenomeno televisivo del genere, ha già ordinato la produzione di una seconda stagione.

Il 19 marzo,a meno di due mesi dalla distribuzione, è arrivato il primo teaser trailer, visibile in alto in questo video articolo.

Protagonisti della clip gli attori Ella Bright e Belmond Cameli, la coppia protagonista del primo ciclo di episodi, visibili anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick.

Il trailer con l'incontro tra Hannah e Garrett

Il primo incontro tra Ella Bright e Belmont Cameli è hot, come sottolinea il commento di Prime Video al primo teaser dello show.

La protagonista Hannah Wells (Bright), coglie di sorpresa il campione della squadra di hockey della Briar University Garrett Graham (Cameli) sotto la doccia.

I due restano a fissarsi per un po' e quando lui rivolge la parola alla ragazza, causa la fuga di lei.

Dalle poche scene che compongono il teaser capiamo di essere in piena atmosfera universitaria, tra giovani atleti dello sport sul ghiaccio e ragazze che in qualche modo hanno a che vedere con le loro vite.

Le strade dei protagonisti si intrecciano in molti modi nei cinque volumi della saga letteraria di Kennedy, che in Italia sono stati tradotti e pubblicati da Newton Compton.

La prima stagione della serie è l'adattamento del romanzo del 2015 Il contratto. Hannah e Garrett sono i famosi opposti che si attraggono.

Una nuova serie tratta da romanzi young adult

I lettori dei libri di Elle Kennedy stanno già discutendo sull'adattamento proposto da Prime, piattaforma che a breve avrà un nuovo titolo per il pubblico appassionato di storie romance e young adult, lo stesso che ha decretato il successo di serie come Maxton Hall e L'estate nei tuoi occhi.

Off Campus, un dramma sentimentale nel quale non mancano i toni da commedia e che sviluppa una storia i cui personaggi sono campioni di hockey, esce in una stagione in cui l'attenzione è massima sui prodotti di questo genere, specie dopo il successo di Heated Rivalry, prodotto diventato popolarissimo Oltreoceano fin dalla stagione del suo lancio e che in Italia è arrivato lo scorso febbraio.



