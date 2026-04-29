Ti auguro ogni bene, il trailer in esclusiva del film

Arriva in esclusiva su Sky TG24 il trailer di Ti auguro ogni bene, esordio alla regia di Tommy Dorfman tratto dal bestseller di Mason Deaver. In sala dal 18 giugno con Notorious Pictures, il film racconta il percorso di crescita di unə adolescente non binariə dopo il coming out e l’allontanamento dalla famiglia. Un coming of age contemporaneo che mette al centro identità, relazioni e il bisogno di appartenenza.



Ti auguro ogni bene, il trailer in esclusiva su Sky TG24

Sky TG24 presenta in esclusiva il trailer di Ti auguro ogni bene, esordio alla regia di Tommy Dorfman, attrice e autrice nota al grande pubblico per 13 Reasons Why. Il film arriverà nelle sale italiane dal 18 giugno distribuito da Notorious Pictures, in concomitanza con il mese del Pride.

Un coming of age dopo il coming out

Tratto dall’omonimo romanzo bestseller di Mason Deaver, il film racconta la storia di Ben, unə adolescente non binariə che, dopo aver fatto coming out, viene allontanatə dalla famiglia e costrettə a ricominciare da capo.

Accoltə dalla sorella maggiore e dal marito, Ben si iscrive a una nuova scuola, dove incontra una comunità inattesa fatta di legami fragili ma necessari: un’insegnante d’arte eccentrica e un compagno di classe gentile diventano punti di riferimento in un percorso di crescita che non riguarda solo l’identità, ma anche l’amore, l’amicizia e la possibilità di esistere nel mondo senza compromessi.

Un film che guarda oltre l’etichetta

Più che concentrarsi sul momento del coming out, Ti auguro ogni bene sceglie di raccontare ciò che accade dopo: le fratture familiari, la perdita, ma anche la costruzione di una nuova idea di famiglia.

Tommy Dorfman firma un racconto intimo e personale, che nasce anche dalla propria esperienza. Nelle note di regia, la cineasta sottolinea come l’obiettivo fosse evitare di ridurre il personaggio alla sua identità di genere, per restituire invece la complessità dell’adolescenza e dell’essere umano.

Il risultato è un film empatico, mai didascalico, che attraversa temi universali come l’ansia, il desiderio di appartenenza e la scoperta di sé.

Il cast: da Alexandra Daddario a Lena Dunham

Nel ruolo della sorella troviamo Alexandra Daddario, affiancata da Cole Sprouse. Il protagonista Ben è interpretato da Corey Fogelmanis, mentre Lena Dunham veste i panni di un’insegnante fuori dagli schemi.

Un cast eterogeneo che contribuisce a dare profondità a un racconto corale, capace di intrecciare generazioni e punti di vista diversi.

Un’uscita simbolica nel mese del Pride

L’arrivo in sala il 18 giugno non è casuale: Ti auguro ogni bene si inserisce nel mese del Pride come un’opera che celebra l’identità queer senza rinunciare alla complessità.

Non un manifesto, ma un racconto di vita. Non una lezione, ma un gesto di empatia.

E forse è proprio qui che il film trova la sua forza più autentica: nel ricordare che crescere significa, prima di tutto, trovare il coraggio di essere sé stessi — anche quando il mondo sembra non essere pronto.