Saltburn, su Prime Video il thriller con Jacob Elordi: cosa sapere

Saltburn, alla première di Los Angeles col cast anche Margot Robbie

In attesa della data di uscita per il pubblico italiano (che vedrà il film solo in streaming), la seconda regia del premio Oscar Emeral Fennell fa tappa a Hollywood per una anteprima speciale cui ha partecipato buona parte del cast e anche la star di Barbie che ha contribuito al progetto in veste di produttrice. Ecco le foto dell'evento A cura di Vittoria Romagnuolo

Buona parte del cast principale, con l'eccezione di Rosamund Pike, si è riunito a Los Angeles per una speciale première di Saltburn, commedia nera che rappresenta la seconda regia cinematografica di Emerald Fennell, attrice, sceneggiatrice e regista premiata con l'Oscar nel 2021 per la sceneggiatura originale di Una donna promettente. La pellicola uscirà negli Usa il 17 novembre, solo in sale sezionate, per essere distribuita in tutti i cinema il 22 dello stesso mese. In Italia è stata proiettata alla Festa del Cinema di Roma 2023





Al centro di questa storia che dalle immagini del trailer si configura come un intrigante thriller pieno di colpi di scena, molti giovani protagonisti. Una delle parti principali è affidata a Jacob Elordi che in questa stagione si è messo in evidenza col ruolo di Elvis in Priscilla di Sofia Coppola