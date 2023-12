I migliori film in uscita al cinema a dicembre

9/14 Tramp Limited

Santocielo. A seguito di un’assemblea presieduta da Dio, in paradiso si decide che un altro messia deve essere inviato sulla Terra, per salvare un'umanità ormai alla deriva. Valentino Picone è l’angelo chiamato a toccare con la sua mano angelica la donna destinata a portare in grembo il salvatore. Tuttavia, non essendo un angelo troppo intelligente, finisce per toccare accidentalmente un uomo, trasformandolo in una nuova "Maria". Al cinema dal 14 dicembre

Santocielo, cosa sapere sul nuovo film di Ficarra e Picone in uscita a Natale. Il trailer