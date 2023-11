A novembre, il clima natalizio comincia a farsi sentire (Mariah Carey docet). E cosa fa più Natale in Italia, delle commedie natalizie? Il 14 dicembre è in arrivo al cinema Santocielo, il nuovo film di Ficarra e Picone. Che, per una volta, hanno lasciato la regia in mani altrui.

Cosa sappiamo su Santocielo

Ficarra e Picone hanno esordito al cinema nel 2022 con Nati stanchi di Dominick Tabasco (sebbene la primissima apparizione sia stata in Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo). Successivamente, alla regia si sono messi loro stessi: lo hanno fatto ne L'ora legale, ma anche ne Il primo Natale (David di Donatello dello spettatore per il maggior incasso della stagione). Ora, eccoli abbandonare nuovamente la cinepresa per concentrarsi sulla recitazione. A dirigere Santocielo è infatti Francesco Amato. A recitare, al loro fianco, Giovanni Storti, Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta. Di cosa parla Santocielo? Dopo un’assemblea presieduta da Dio (Giovanni Storti), in paradiso si decide che un altro messia deve essere inviato sulla Terra, per salvare un'umanità ormai alla deriva. Valentino Picone interpreta l'angelo a cui viene affidato il compito di toccare con la sua mano angelica la donna destinata a portare in grembo il salvatore. Tuttavia, non è un angelo troppo intelligente. E finisce per toccare accidentalmente un uomo, interpretato da Salvo Picarra, trasformandolo in una nuova "Maria". E scatenando così un cortocircuito celestiale.