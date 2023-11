Mariah Carey dà il via alle celebrazioni di Natale. VIDEO

Il primo giorno di novembre segna l'avvio del countdown per il Natale. Chi lo dice? Mariah Carey, regina delle feste grazie alla sua leggendaria hit All I Want For Christmas Is You

Il primo giorno di novembre significa solo una cosa: sono ufficialmente cominciate le festività natalizie. E come si può concepire il Natale, senza il suo simbolo (musicale) per eccellenza? Con un video postato su Instagram, Mariah Carey lo ha decretato: "It's time" (è il momento).

Il via al Natale di Mariah Carey

Mentre tutti i vip festeggiavano Halloween coi loro trasvestimenti folli (FOTO), Mariah Carey era già proiettata al 25 dicembre.

Nella clip postata su Instagram, un orologio conta i secondi fino alla mezzanotte di Halloween. Non appena scatta l'1 novembre, la porta di una grossa cassaforte si apre svelando una Mariah Carey intrappolata in un blocco di ghiaccio. Quattro persone, vestite con costumi di Halloween, puntano gli asciugacapelli verso il ghiaccio per liberarla. Quando emerge, la popstar annuncia: "È ora!" Il video si conclude con Carey che balla All I Want For Christmas Is You, mentre scende la neve.

Del resto, Mariah Carey è la voce del Natale. E lei questo ruolo sembra prenderlo (molto) sul serio. Basti pensare a quando, per il 25esimo anniversario di All I Want for Christmas is You?, ha registrato una nuova versione del brano (la Make my wish come true edition) girando anche un nuovo videoclip, in stile cortometraggio (nel video originale, si "limitava" a scartare i pacchetti regalo). Scritta e prodotta da Walter Afanasieff, in realtà All I Want for Christmas is You è nata in piena estate, ispirandosi alle produzioni di Phil Spector dei gruppi femminili anni ‘60. Mariah la amò subito e, da quel momento, non ha mai smesso di cantarla.