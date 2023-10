Mariah Carey annuncia il tour per le vacanze di Natale 2023

I concerti cominceranno il 15 novembre da Highland, in California, e si concluderanno a New York il 17 dicembre

Esiste Natale senza Mariah Carey? Probabilmente no. La voce natalizia per eccellenza ha annunciato la partenza di un nuovo tour che, per un intero mese, porterà lo spirito natalizio negli Stati Uniti e in Canada.

Mariah Carey in tour per il Natale 2023

L'album Merry Christmas di Mariah Carey, uscito nel 1994, includeva canzoni originali come l'oggi leggendaria All I Want for Christmas Is You e cover di grandi classifici di Natale. Ancora oggi, è uno degli album natalizi più venduti di tutti i tempi. Proprio l'anno scorso, la cantante ha pubblicato uno speciale del concerto di Natale, Mariah Carey: Merry Christmas to All!, su Hulu.

Il tour inizierà il 15 novembre da Highland, in California, prima di spostarsi verso est attraverso alcune delle più grandi città d'America. Il gran finale, il 17 dicembre, andrà in scena al Madison Square Garden di New York.

Ecco tutte le tappe:

15 novembre: Highland, California (Yaamava Casino)

17 novembre: Los Angeles, California (Hollywood Bowl)

21 novembre: Denver, Colorado (Ball Arena)

27 novembre: Toronto, Canada (Scotiabank Arena)

19 novembre: Montreal, Canada (Centre Bell)

1 dicembre: Detroit, Michigan (Little Caesars Arena)

3 dicembre: Chicago, Illinois (United Center)

5 dicembre: Pittsburgh, Pennsylvania (PPG Paints Arena)

11 dicembre: Boston, Massachusetts (TD Garden)

13 dicembre: Philadelphia, Pennsylvania (Wells Fargo Center)

15 dicembre: Baltimora, Maryland(CFG Bank Arena)

17 dicembre: New York City, NY (Madison Square Garden)