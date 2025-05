Riccardo III di Luca Ariano tra potere e delirio. La recensione

Tra Shakespeare e Kubrick, tra sangue e luce: la regia di Ariano trasfigura il Plantageneto in un tiranno tragico, accecato dalla volontà di potenza. e porta in scen a’inferno fluorescente del Duca di Gloucester, Un’esperienza immersiva, visionaria e lisergica che brucia, stordisce, acceca. A Milano, fino al 1° giugno, nei "Silva 36 Studios" trasformati in spazio performativo. Con un immenso Pietro Faiella, affiancato da un cast straordinario

A una “schidionata” di chilometri dalla Scala del calcio, tra le pareti lattescenti degli Studi Silva — trasfigurati in un’installazione viva e palpitante — Ariano riplasma il capolavoro shakespeariano in un’esperienza immersiva unica: Riccardo III , mostro abbagliante, affabulatore solitario, si fa architetto di un universo visionario e tragico.

Tra Sympathy for the Devil e My Way, l’efferata epopea del sovrano Plantageneto rivive e lotta insieme a noi, in una messa in scena viscerale e insieme astratta. Un trip lisergico tra pannelli scorrevoli e luci cangianti. Paura e deliro nella Torre di Londra Perché le estati brevi sono spesso primavere precoci. Perché anche la bestia più feroce conosce un’oncia di pietà.

Deforme e difforme, l'indimenticabile Riccardo III intepretato da Pietro Faiella

Un rito ancestrale, un abisso folgorante, un crepuscolare incanto di luci, suoni e inganni, in cui lo spettatore si perde per ritrovarsi dentro un teatro totale, visionario, necessario.

Una pièce in cui i confini sono liquidi, le superfici respirano, mutano, si ribellano. Non c'è palco, non c'è platea: esiste solo un mondo “diventato così malvagio che gli scriccioli riescono a predare persino lì dove le aquile non oserebbero appollaiarsi”.

«La vita è a colori, ma il bianco e nero è più realistico», chiosava il regista Samuel Fuller.

E qui è il tiranno deforme e difforme a tingere tutto. Il delirio divora la realtà.

Dopo aver incantato nel Macbeth, Pietro Faiella interpreta Riccardo III senza concederci un respiro: la sua voce è un colpo di scalpello, la sua presenza brucia come vetro sotto il sole.

Non interpreta Riccardo: lo evoca, lo plasma, lo fa materia viva e mutante.

Non abbandona mai la scena — perché è la scena.

La penetra, la trasforma in un labirinto psichedelico, un regno onirico dove ogni luce è inganno e ogni silenzio è un urlo trattenuto.

E quando infine Riccardo indossa la corona — solo, abbagliante, invincibile e vinto — qualcosa si spezza.

Il vuoto che lo circonda non è assenza: è condanna.

È uno spazio che inghiotte, un trono in fiamme su un altare di ceneri.

Non ci sono applausi facili. Solo silenzio.

Quel silenzio che rimane dopo aver fissato troppo a lungo un sole nero.

Quel silenzio che grida: ho visto il Potere, e il Potere mi ha guardato.