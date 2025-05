A grande richiesta, torna a Milano Riccardo III, il capolavoro di William Shakespeare reinterpretato da Luca Ariano in una forma teatrale immersiva e visionaria. Lo spettacolo sarà in scena dal 26 maggio al 1° giugno 2025 presso i Silva 36 Studios (Via Guglielmo Silva 36), con repliche serali alle ore 20.00 e una replica pomeridiana domenica 1° giugno alle ore 16.00.

Un progetto artistico totale

Frutto della collaborazione tra Luca Ariano e Pietro Faiella, Riccardo III si presenta come un’esperienza teatrale unica, in cui lo spazio scenico diventa installazione artistica e architettura del potere. La regia di Ariano, affiancato nell’adattamento da Natalia Magni, trasforma il testo shakespeariano in un viaggio psicologico e visivo nella mente del Duca di Gloucester.

La scenografia, curata dallo stesso Ariano con Alessandra Solimene, e i costumi firmati da Elisa Leclè, si fondono con un disegno luci ipnotico e una colonna sonora disorientante, per creare un ambiente teatrale in continua metamorfosi.