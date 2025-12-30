Beyoncé ha avviato la costruzione di un impero commerciale nel 2010 con la fondazione dell’etichetta discografica e casa di produzione cinematografica Parkwood Entertainment, grazie alla quale ha acquisito il controllo di quasi tutti gli aspetti della sua carriera. L’azienda, infatti, gestisce le sue attività e produce tutta la sua musica, i suoi documentari e i suoi concerti, anticipando la maggior parte dei costi di produzione per ottenere così una quota maggiore dei profitti finali. “Quando ho deciso di gestire me stessa, era importante non rivolgermi a qualche grande società di management”, aveva dichiarato la cantante in un’intervista del 2013 in occasione della promozione dell’album Beyoncé. “Sentivo di voler seguire le orme di Madonna ed essere una potenza, avere il mio impero e mostrare alle altre donne che, quando arrivi a questo punto della carriera, non devi per forza firmare con qualcun altro e dividere i tuoi soldi e il tuo successo – puoi farcela da sola”. Queen Bey ha espanso le proprie attività in diversi settori, come dimostrano il marchio di prodotti per capelli Cécred, l’etichetta di whisky SirDavis e il brand di abbigliamento Ivi Park (interrotto però nel 2024), ma i suoi maggiori profitti derivano comunque dalla musica, sia per il controllo dei diritti del catalogo, sia per gli ingenti guadagni dei tour mondiali.

DAGLI ESORDI CON LE DESTINY'S CHILD AL COWBOY CARTER TOUR

Dopo la separazione dalle Destiny’s Child agli inizi degli anni Duemila, e dopo la fine della gestione del padre nel 2010, Beyoncé ha spesso trasformato la musica in veri e propri eventi, come le uscite dell’album a sorpresa Beyoncé nel 2013 e del visual album Lemonade per HBO nel 2016 e la performance come headliner al Coachella nel 2018 per Homecoming, che ha attirato 458 mila spettatori live su YouTube e ha ispirato un documentario Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) che ha guadagnato circa 60 milioni di dollari. Nel 2016, inoltre, la cantante è stata la prima artista donna a fare un tour interamente negli stadi, mentre nel 2023 si è esibita nel Renaissance World Tour, che ha ripercorso la discografia dell’artista, ha incassato quasi 600 milioni di dollari e ha dato vita a un film-concerto che ha guadagnato 44 milioni di dollari a livello globale. Nel 2024, inoltre, Beyoncé ha pubblicato un album country, Cowboy Carter, che grazie all’estetica western ha generato nuove opportunità commerciali come gli spot per Levi’s con un guadagno di circa 10 milioni di dollari e uno speciale spettacolo nell’intervallo per la prima partita di National Football League di Natale di Netflix che ha portato un incasso di circa 50 milioni di dollari. Il successivo Cowboy Carter Tour, con una troupe di oltre 350 addetti e per un totale di 32 spettacoli tra Europa e Stati Uniti, ha ricordato l’immenso Eras Tour di Taylor Swift, con i fan anche in viaggio tra i continenti per assistere allo spettacolo di tre ore tra auto volanti, braccia robotiche, tori meccanici e ospiti come Jay-Z, le figlie Blue Ivy e Rumi e le componenti delle ex Destiny’s Child. Secondo Pollstar, il tour ha incassato oltre 400 milioni di dollari di biglietti, con un ulteriore guadagno di 50 milioni di dollari in merchandising stimato da Forbes. La rivista ha calcolato che, aggiungendo i proventi del catalogo musicale e degli accordi di sponsorizzazione, nel 2025 l’artista avrebbe guadagnato 148 milioni di dollari al lordo delle tasse, diventando così la terza musicista più pagata al mondo.