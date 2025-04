Beyoncè, le prime immagini del palco del Cowboy Carter Tour

L’artista statunitense porterà il tour anche in Europa con sei show al Tottenham Hotspur Stadium di Londra e tre allo Stade de France di Parigi

Al via la nuova tournée mondiale di Beyoncé (FOTO). L’artista statunitense ha offerto un primo sguardo sul tour in partenza dal palco del SoFi Stadium di Inglewood lunedì 28 aprile.

BEYONCé, IL POST SU INSTAGRAM È tutto pronto per il Cowboy Carter Tour. La cantante ha pubblicato le prime immagini del palco in un breve filmato condiviso sul profilo Instagram che conta più di trecento milioni di follower che seguono quotidianamente la sua vita. Nel giro di breve tempo il post ha ricevuto numerosi commenti collezionando anche più di 700.000 like. Approfondimento Beyoncé, la mamma Tina ha avuto un tumore al seno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beyoncé (@beyonce)

La tournée si snoderà per trentadue appuntamenti fino alla chiusura in programma il 26 luglio all’Allegiant Stadium di Paradise, Nevada. Oltre alle città americane, la cantante sarà protagonista anche di nove show in Europa: sei al Tottenham Hotspur Stadium di Londra e tre allo Stade de France di Parigi. Approfondimento Beyoncé, le date del Cowboy Carter Tour: due città in Europa