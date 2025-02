Beyoncé annuncia il Cowboy Carter Tour

Beyoncé si sta preparando a vivere una notte dei Grammy ( TUTTE LE CANDIDATURE – DOVE VEDERLI ) da protagonista, dall’alto delle sue 11 candidature, e a poche ore di distanza dall’evento che già la vede detentrice del primato per premi ricevuti in carriera (ben 32) ha annunciato l’attesissimo Cowboy Carter Tour. La tournée con cui porterà in giro il suo ultimo disco country doveva essere lanciata il 14 gennaio, ma l’annuncio era stato rinviato a causa dei gravissimi incendi che hanno colpito la California.

Due post su Instagram

Per la verità, Beyoncé ha per ora condiviso due post sul suo profilo Instagram: un breve video e una foto, ma ancora non ha fornito i dettagli che il pubblico attende con ansia. All’annuncio del tour, infatti, manca l’elemento più importante: le date e le località in cui la cantante si esibirà, anche se alcuni fan sostengono di aver già ricevuto una notifica che li avvisava di una prossima esibizione dell’artista nella loro città.