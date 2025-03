Timothée Chalamet e Kylie Jenner innamorati in tribuna in California

Chalamet e Jenner fanno sognare in California

Non abbiamo ancora smesso di processare le foto della notte degli Oscar 2025, l'evento più glamour di Hollywood che ha visto protagonisti i vincitori delle statuette quanto i baci di Timothée Chalamet e Kylie Jenner, che nuovi scatti della super coppia dello showbiz sono apparsi nelle agenzie pronti a popolare i feed dei social media facendo sognare orde di fan.

Chalamet e Jenner sono la coppia del momento, non ci sono dubbi. Da quando sono usciti allo scoperto, non mancano mai di mostrare al mondo la loro sintonia, anche attraverso manifestazioni di affetto che provano quanto siano presi l'uno dall'altra.

Qualche giorno fa, in California, i due hanno approfittato di una partita di tennis tra Ugo Humbert e Holger Rune per trascorrere del tempo insieme.

La permanenza in tribuna all'Indian Wells Tennis Garden è stata condita di dolcezza, abbracci, mani intrecciate, sguardi complici e perfino un brindisi colto dagli obiettivi fotografici.

Seduta poco più avanti la top model Kendall Jenner, sorella maggiore di Kylie. Non è la prima volta che l'attore candidato all'Oscar per A Complete Unknown condivide del tempo con l'attuale compagna e i membri della molto in vista famiglia di lei.

Al party post Oscar di Vanity Fair c'erano diversi membri del clan Kardashian-Jenner, da Kendall Jenner a Kim Kardashian, componenti di spicco dello showbiz hollywoodiano.

Le apparizioni dei due nel corso della lunga stagione dei premi dimostrano una certa solidità della coppia che, lo scorso anno, dopo l'exploit dei Golden Globes 2024, si è vista poco in giro al punto da far crescere le voci di una separazione avvenuta, forse, lontano dai media.

Non si erano affatto separati l'attore e l'imprenditrice, erano solo distanti per i rispettivi impegni. Oggi sembrano più uniti che mai.