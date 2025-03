Oscar 2025, le coppie sul red carpet. FOTO

9/13 ©Getty

Adrien Brody, Oscar al Miglior attore protagonista per The Brutalist, era accompagnato da Georgina Chapman, ex moglie di Harvey Weinstein e madre dei suoi due figli. "Condivido questo premio con la mia fantastica compagna, Georgina, che non solo ha rinvigorito la mia autostima, ma anche il mio senso del valore e i miei valori», ha detto dal palco.: «Grazie anche ai suoi bellissimi figli Dash e India. So che è stata una montagna russa, ma grazie per avermi accettato nella vostra vita"

Georgina Chapman, chi è la compagna di Adrien Brody. FOTO