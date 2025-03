Notte degli Oscar 2025, tra poco iniziano red carpet e cerimonia. LIVE

L’eleganza classica dello smoking domina la passerella del Dolby Theatre, dove le star stanno sfoggiando il meglio dell’alta moda in occasione della 97ª edizione degli Academy Awards. Tra i primi a calcare il red carpet, Jeff Goldblum si conferma ancora una volta un’icona di stile, ribadendo la sua fedeltà a Prada. L’attore, che da tempo collabora con la celebre maison italiana – ricordiamo che ha sfilato per la collezione autunno 2022 ed è stato il volto di diverse campagne pubblicitarie del marchio – ha scelto un raffinato smoking doppiopetto bianco, impreziosito da un bouquet floreale all’occhiello, una camicia a fantasia e un’elegante sciarpa violetta. Un look audace e sofisticato, in perfetto "stile Goldblum" potremmo dire, quello stile eccezionale che fa sì che l'attore cult non passi mai inosservato. L’attore, atteso sul grande schermo nel ruolo del Mago di Oz nel film Wicked, ha attirato l’attenzione non solo per il suo impeccabile outfit, ma anche per il suo entusiasmo nel posare davanti ai fotografi e interagire con i fan. E, anche in questo, potremmo dire che ha sfoggiato un perfetto "stile Goldblum"...