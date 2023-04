Taylor Swift torna single? La storia con Joe Alwyn sarebbe finita

I due erano una coppia non solo nella vita, ma anche nel lavoro: Joe Alwyn infatti, oltre a essere il coproduttore di "folklore" (2020) e coautore di "Exile", ha collaborato alla stesura di diversi brani. La star e l'attore hanno sempre cercato di proteggere la loro privacy stando lontani dai riflettori, e mentre i fan sognano ancora il lieto fine di una storia romantica, arriva la notizia della rottura. Dal 17 marzo l'artista è impegnata nel suo The Eras Tour ( COSA SAPERE ), uno spettacolo unico in cui la vera protagonista in grado da sola di catalizzare l'attenzione di uno stadio gremito da migliaia di persone, è proprio lei con tutto il carisma che la contraddingue. Il lancio del tour è avvenuto a Glendale, in Arizona, che, per l’occasione, è diventata Swift City, un omaggio che la cittadina di 250.000 abitanti ha deciso di fare all'artista statunitense durante la sua permanenza. Poi la cantante proseguirà in giro per tutti gli States, fino al 5 agosto, quando il tour si concluderà a Los Angeles. Secondo molte voci, Joe Alwyn non avrebbe mai partecipato a nessuno dei concerti statunitensi, e alla luce di quanto sembra essere accaduto tra i due, il motivo risulterebbe chiaro.

il tour, un viaggio che ripercorre le tappe di una carriera in ascesa

Dopo 5 anni di assenza dai live, la popstar torna sul palco con uno spettacolo di oltre 3 ore che racconta le diverse fasi della sua carriera. Il tour, che ha registrato un boom assoluto di vendita di biglietti, ha preso il via il 17 marzo da Glendale, Arizona e si concluderà il 5 agosto, a Los Angeles. Lo show si compone di 44 canzoni, con una scaletta che copre l’intera discografia della star ed effetti speciali che hanno lasciato a bocca aperta i fan. Il set è stato suddiviso in sezioni, una per ciascuno dei 10 album della cantante. Dietro ai look della cantante c'è l'italiana Alberta Ferretti, Fondatrice e Direttrice Creativa dell’omonimo brand, che ha creato una serie di abiti speciali che Taylor Swift porta sul palco per l'occasione. "Il The Eras Tour rappresenta un momento importantissimo per la carriera di Taylor, perché lo ha ideato e costruito come un viaggio attraverso i diversi momenti, o come suggerisce il titolo, le ere musicali della sua carriera. Sono onorata quindi che mi abbia chiesto di disegnare degli abiti per questa occasione speciale", ha detto la stilista.