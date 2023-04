ErasTourOutfit, su TikTok spopolano gli abiti di Taylor Swift

Per i fan della cantautrice statunitense musica e moda sono due facce della stessa medaglia. La girandola di look della protagonista del The Eras Tour sta dando l'opportunità agli utenti in rete di scatenarsi con una gara di stile senza precedenti

Su TikTok c'è una nuova regina della moda che però è già una regina della popmusic. Taylor Swift , ispiratrice del trend #ErasTourOutfit si candida a nuova leader dei social media grazie agli utenti e fan di tutto il mondo che si divertono e si sfidano a sognare e ricreare i favolosi outfit sfoggiati dalla trentatreenne sul palco del suo The Eras Tour 2023 , la tournée che è già entrata nella storia per l'accoglienza calorosa ricevuta del pubblico del Nord America.

I look del The Eras Tour

Da quando è partita la macchina del The Eras Tour di Taylor Swift, quindi dal 17 marzo giorno del primo show di Glendale, in Arizona, in rete, sui media che si occupano di musica e moda non si è fatto altro che parlare dell'incredibile spettacolo visivo messo in piedi da Swift il cui pezzo forte è proprio lei, straordinaria e magnetica interprete in grado da sola di catalizzare l'attenzione di uno stadio gremito da migliaia di persone.

Swift, che è una performer unica il cui talento è riconosciuto nel mondo, è anche un'autentica icona di stile e col suo sesto tour musicale che celebra i suoi venti anni di carriera - un numero davvero consistente considerata la giovane età della musicista - ha voluto mettere insieme le tante versioni di sé che hanno accompagnato la sua strada musicale.

Non sorprende, dunque, sapere che lo spettacolo prevede una scaletta ricca di brani e di cambi d'abito, ciascuno riflesso dello spirito cangiante della discografia della cantautrice statunitense.

Minidress scintillanti di perline e paillettes, maxi abiti romantici con le rouches, stivaloni, abiti da gran sera e tute aderenti da animale da palcoscenico. Anche chi non è patito della musica della Swift potrà trovare più di una ragione per lasciarsi sedurre dallo show della cantante pluripremiata e la girandola di vestiti e accessori ha conquistato anche il popolo di TikTok che, compatto, sta contribuendo ad accrescere i contributi e le visualizzazioni dei video che riguardano gli outfit del tour. L'obiettivo per tutti? Vestirsi come Taylor Swift, naturalmente.