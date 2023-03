Dopo mesi di attesa Taylor Swift è pronta per dare il via al The Eras Tour. In attesa di alzare il sipario su una delle tournée più attese dell’anno, la cantautrice statunitense ha pubblicato quattro singoli: tre nuove versioni di vecche canzoni e un brano mai rilasciato fino ad oggi.

Taylor swift, quattro nuovi brani e le foto delle prove del tour

Eyes Open (Taylor’s Version), Safe & Sound (Ft. Joy Williams and John Paul White) (Taylor’s Version), If This Was a Movie (Taylor’s Version) e All of the Girls You Loved Before sono i quattro brani pubblicati da Taylor Swift.