Grey's Anatomy, il cast canta Taylor Swift per San Valentino VIDEO

L'amore è certamente uno dei principali elementi della trama di Grey's Anatomy, serie tv iconica e seguitissima nel panorama degli show statunitensi trasmessi in tutto il mondo. Per la festa di San Valentino, sui canali social ufficiali di alcuni membri del cast dello show, sono apparsi dei contenuti speciali, video a tema in cui si divertono a cantare sulle note di alcuni brani di Taylor Swift. Un altro contenuto extra è stato condiviso dalla pagina ufficiale della serie, un'altra clip breve che avrà certamente sorpreso positivamente i fan. Anche gli attori hanno scritto qualche parola di commento sotto a questi video social.



La clip col brano di Taylor Swift approfondimento Grey's Anatomy 19, i poster dei nuovi specializzandi Tra le infinite possibilità di scelta di una canzone per San Valentino gli attori di Grey's Anatomy hanno scelto un estratto di un brano di Taylor Swift che si è professata, in passato, una grande fan della serie al punto da chiamare Meredith (da Meredith Grey, personaggio centrale in Grey’s Anatomy) uno dei suoi gatti Scottish Fold.

Non è chiaro se la cantante abbia visto le clip, dal momento che fino ad ora non ha risposto né ripostato i contenuti, ma poco importa agli spettatori di Grey's Anatomy che hanno potuto vedere i loro beniamini misurarsi con il lip synch sulle note della famosissima popstar.

La prima clip è apparsa sul profilo di Camilla Luddington e vede protagonisti lei e il compagno di set Chris Carmack (Jo Wilson e Atticus “Link” Lincoln nello show) cantare in playback su un pezzo di You're on Your Own, Kid. Al post ha risposto Carmack scrivendo: “Non so voi... Ma io tifo per loro!”, un commento che ha fatto impazzire i fan dello show.



La risposta dal cast di Grey's Anatomy GUARDA ANCHE Tutti i video sulle serie tv Più tardi, nel corso della giornata, anche gli attori Kevin McKidd e Kim Raver (Owen Hunt e Teddy Altman nella serie), si sono cimentati con You Need to Calm Down, ancora un brano di Taylor Swift registrato per i social media in risposta a quello dei due colleghi di set. La prima di queste clip è stata e ricondivisa nelle Stories di Instagram del profilo ufficiale dello show che conta più di otto milioni di follower.

San Valentino è un'occasione troppo ghiotta per Grey's Anatomy, così anche il profilo della serie ha pensato di omaggiare i fan con un altro video a tema, una clip brevissima con gli auguri per la festa degli innamorati con una dedica al pubblico che continua a seguire lo show con passione e trasporto. La frase rivolta al pubblico social è la ormai nota “Pick me. Choose me. Love me” (letteralmente “Prendi me. Scegli me. Ama me”), pronunciata da Ellen Pompeo nella lontana seconda stagione della serie. Per San Valentino la frase è dedicata ai fan dall'altra parte dello schermo.



