Danza, stelle da tutto il mondo per i 10 anni del Gala Les Étoiles

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma tre date per lo spettacolo ideato e diretto da Daniele Cipriani che ha visto sul palco i migliori danzatori al mondo. Dal Teatro Bolshoi di Mosca al Mariinsky di San Pietroburgo, dal Royal Ballet di Londra al New York City Ballet e American Ballet, dall’Het Nationale Ballet di Amsterdam all’Hamburg Ballet. Tra loro anche Marianela Nuñez, Olga Smirnova e Sergio Bernal. Un vero trionfo della danza che raccontiamo per la nostra rubrica FLASH

Stili, tecniche, scuole e tradizioni diverse. Mondi distanti che si incontrano e confrontano sullo stesso palcoscenico uniti dalla stessa arte. Per la decima edizione del Gala Les étoiles sono arrivate all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma 19 stelle della danza da tutto il mondo. Dal Teatro Bolshoi di Mosca al Mariinsky di San Pietroburgo, dal Royal Ballet di Londra al New York City Ballet e American Ballet, dall’Het Nationale Ballet di Amsterdam all’Hamburg Ballet. “Tutti insieme per festeggiare il decennale con una missione ben precisa, quella della pace preventiva. È per questo che abbiamo chiesto al Maestro Michelangelo Pistoletto di donarci una sua opera per la pace e le étoile hanno firmato il Terzo Paradiso proprio per la danza della pace preventiva” spiega a Sky Tg24 il produttore e direttore artistico Daniele Cipriani.

Sul palco anche la più giovane étoile del Bolshoi

Qualche polemica via social da parte dell’Ucraina per la partecipazione degli artisti russi tra cui la più giovane étoile della storia del Bolshoi Elizaveta Kokoreva.

“Sono molto felice di partecipare a un progetto del genere, è una grande opportunità per incontrare artisti interessanti che non ho mai visto dal vivo, ma solo in qualche video – sottolinea a Sky Tg24 - Per me è davvero importante. Ho un grande interesse nel vedere come ballano gli artisti in diversi Paesi e in diversi teatri. Mi interessa vedere quali sono i loro stili, qual è il livello generale dell'interpretazione”. Applauditissimi con continue standing ovation le due star del Bolshoi (Elizaveta Kokoreva e Dmitry Smilevsky) che si sono esibiti in La Sylphide, grande classico di August Bournonville e nel Marco Spada di Pierre Lacotte, portando sul palco tutto lo stile e la grande tradizione russa.

Tra i protagonisti Olga Smirnova e Marianela Nuñez

Tra i protagonisti anche Olga Smirnova che lasciò Mosca subito dopo l’inizio della guerra in Ucraina, oggi stella dell’Het Nationale Ballet dove spesso balla insieme a Jacopo Tissi. “Il balletto in Russia è diventato qualcosa di isolato e questa è una grossa opportunità quando i danzatori possono incontrarsi tra loro e mostrare la propria arte uno all’altro. Credo che sia un segnale di pace e spero che possa trasformarsi anche in qualcosa di concreto nelle relazioni internazionali nel mondo. Noi tutti preghiamo perché si arrivi alla pace quanto prima”.