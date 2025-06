Targhe Tenco 2025, da Emma Nolde a Laurynn tutti i finalisti

Ufficializzate le cinquine, ora sono in corso le votazioni per stabilire chi verrà premiato al Teatro Ariston il 23, 24 e 25 ottobre prossimi. E, riconoscimenti a parte, ora è il momento di aprirsi alle nuove generazioni del cantautorato

Svelate le cinquine dei finalisti delle Targhe Tenco 2025, il riconoscimento assegnato dal 1984 ai migliori dischi dell’anno di canzone d’autore pubblicati tra l'1 giugno 2024 al 31 maggio 2025. Ora è partito il secondo turno di votazioni, il ballottaggio, che terminerà il 4 luglio e che decreterà il vincitore di ogni sezione. Le opere degli artisti candidati per le Targhe sono votate da una giuria formata da esperti, giornalisti e addetti ai lavori scelti dal Club Tenco, che esprime i suoi voti nei modi e tempi che vengono comunicati ai giurati dall’associazione. Il Premio Tenco 2025 si terrà il 23, 24 e 25 ottobre 2025 presso il Teatro Ariston di Sanremo. Al di là delle cinquine ora si spera che possa partire l'operazione di svecchiamento artistico, che ci sia la volontà, al di là delle cinquine, di creare un momento per i giovani che al Tenco non hanno mai trovato il meritato spazio. La rassegna che porta avanti la tradizione cantautorale italiana non può più permettersi di trascurare le nuove generazioni.