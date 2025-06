Carlo Verdone ricorda Alvaro Vitali con una clip inedita. VIDEO

Paramount+ ha diffuso una scena inedita con Alvaro Vitali tratta dall’ultima stagione di “Vita da Carlo”

Paramount+ ha pubblicato oggi, una clip inedita con protagonista Alvaro Vitali, tratta dalla quarta stagione della serie “Vita da Carlo”. Il video è stato diffuso sui canali social ufficiali della piattaforma in segno di omaggio all’attore romano, scomparso di recente. Vitali, noto al grande pubblico per il personaggio di Pierino e per la sua lunga carriera nella commedia italiana, prenderà parte alla prossima e ultima stagione della serie creata e interpretata da Carlo Verdone, in uscita il prossimo autunno.

Le parole di Verdone: "Era una maschera incredibile" In un messaggio pubblicato insieme al video, Carlo Verdone ha ricordato con emozione l'amico e collega: "La scomparsa di Alvaro Vitali mi fa provare tanta tristezza perché eravamo diventati veramente amici". Verdone ha raccontato la gioia dell'attore nel tornare su un set importante, circondato da un grande cast: "Era felice di essere tornato su un grande set, con tantissimi attori, come quello di Vita da Carlo. Io ho cercato di esaltarlo come meglio potevo". L'attore e regista ha sottolineato anche l'eredità artistica lasciata da Vitali, legata non solo ai suoi ruoli iconici nella commedia popolare, ma anche al cinema d'autore: "Era una cassaforte di aneddoti del bel cinema degli anni '70 e '80, soprattutto del cinema felliniano. Lui nasce con Fellini, grazie alle sue intuizioni. Alvaro Vitali era una maschera incredibile, oltre ad essere un uomo molto profondo e colto".