Verdone: "Vita da Carlo mia ultima serie. Torno al cinema"

Il regista e attore romano dice addio alla serialità, ammettendo una certa necessità di tornare dal piccolo al grande schermo. "Dopo quattro anni, il mio prossimo progetto sarà un film”, spiega ai microfoni dell’Adnkronos in occasione della presentazione dell’Italian Global Series Festival, evento dedicato alle serie tv che si terrà tra Riccione e Rimini dal 21 al 28 giugno, e nel quale Verdone ricoprirà il ruolo di testimonial, ricevendo l’Excellence Award per il suo contributo all’audiovisivo italiano

Dopo anni di successi sul piccolo schermo, Carlo Verdone ha deciso di chiudere il capitolo delle serie televisive per tornare alla sua prima grande passione: il cinema. L’annuncio arriva direttamente dal regista e attore romano, che in una recente intervista rilasciata all’Adnkronos ha dichiarato che Vita da Carlo sarà la sua ultima esperienza seriale.

Non ha svelato dettagli sul suo prossimo film

Nonostante abbia affrontato con successo questa sfida in Vita da Carlo, Verdone sente ora il bisogno di tornare alla settima arte. Il cinema, per lui, rimane il mezzo espressivo più autentico, capace di condensare in due ore tutta la forza narrativa che nelle serie si distribuisce su più episodi.

Confermato il suo addio alle serie, resta ora da scoprire quale sarà il nuovo progetto cinematografico di Verdone. Sebbene non abbia rivelato dettagli sulla trama o sulla produzione, la sua affermazione “voglio tornare al cinema” lascia intendere che il film sia già in fase di sviluppo. Dopo capolavori come Bianco, rosso e Verdone, Borotalco, Viaggi di nozze e tanti altri titoli indimenticabili, il pubblico è curioso di vedere cosa riserverà il suo ritorno dietro la macchina da presa