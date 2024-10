Vita da Carlo 3, il trailer della nuova stagione e cosa sapere

Ecco il video che anticipa ciò che vedremo nella terza stagione della serie televisiva interpretata da Carlo Verdone (che inoltre la dirige, in alternanza con Valerio Vestoso). Il terzo atto dello show ha chiuso domenica 27 ottobre 2024 la Festa del Cinema di Roma e arriverà in esclusiva il 16 novembre su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q). Ecco tutto quello che c’è da sapere



Questa nuova stagione di Vita da Carlo arriverà il 16 novembre 2024, dopo aver chiuso la Festa del Cinema di Roma domenica 27 ottobre 2024.

La serie anche per questo terzo capitolo è prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis e interpretata da Carlo Verdone. Vita da Carlo è stata creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti. La terza stagione è scritta da Carlo Verdone con Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni e ruota attorno al mondo musicale: a Verdone viene proposta la direzione artistica del Festival di Sanremo. De resto, Carlo Verdone è un nome di spicco dello spettacolo italiano e possiede inoltre un’enorme cultura musicale. Questo lo rende la persona ideale per organizzare una kermesse in grado di unire competenza e vero spettacolo. Verdone è anche uno dei personaggi più amati d’Italia, cosa che lui sa bene di essere, dunque - convinto del suo talento che tutti conoscono - crede di poter dare vita senza problemi a un Festival indimenticabile.

Il cast

Vita di Carlo in questa sua terza stagione vanta tantissimi nuovi interpreti. Il cast è ricco di leggende del cinema, della musica e dello spettacolo in generale. Giusto per citare alcuni dei nomi coinvolti, troviamo sul set Monica Guerritore, Stefania Rocca, Caterina De Angelis, Antonio Bannò, Filippo Contri, Maria Paiato, Stefano Ambrogi, Ema Stokholma, Maccio Capatonda, Gianna Nannini, Zucchero Fornaciari, Nino D’Angelo, Serena Dandini, Roberto D’Agostino, Francesco Motta, Lucio Corsi, Betty Senatore, Giovanni Esposito, Giada Benedetti, Pietro Ragusa, Demetra Bellina, Radu Murarasu, Gianluigi Molteni, Laurence Belgrave, Loredana Piedimonte, Aurora Sardo, Luca Guastini, Alex Badiglio, Gabriel Elia Salvotti, Leone Bonanni, Aida Flix Filella e Mascia Musy.

Carlo Verdone parla di “sfida al di là di ogni previsione"

“Se nella precedente stagione la quotidianità di Carlo veniva stravolta da un evento tutto sommato gestibile, ovvero la realizzazione del film d’autore per troppo tempo rimasto nel cassetto, stavolta la sfida va al di là di ogni previsione”, si legge nelle note di regia redatte da Carlo Verdone e Valerio Vestoso, presenti nel comunicato ufficiale della serie. “Per ottenere il massimo della performance di Carlo Verdone è indispensabile inserirlo in una serie di difficoltà sfiancanti nell’arco del racconto. E così il soggetto e la sceneggiatura rocambolesca lo hanno inserito in un contesto che non accetterebbe mai: la conduzione del Festival di Sanremo. La kermesse canora è infatti una trappola gigantesca e ambigua che, tra lustrini e riflettori, mette a repentaglio le sue abitudini e la sua proverbiale confort zone. Tutto questo si traduce in una ghiotta occasione di commedia che lascia entrare nuovi personaggi, grotteschi e sopra le righe, scelti con estrema precisione, in grado di trascinare Carlo stesso nel vortice televisivo per antonomasia, sottoponendolo ad uno stress infinito, perennemente foriero di risate e imbarazzi. Un vortice con cui la regia si è confrontato sin dal primo momento. La domanda era: come raccontare il più grande evento italiano senza farlo diventare posticcio a beneficio del cinema? La risposta sta nello sforzo produttivo messo in campo, nella ricostruzione capillare della kermesse, nella ricerca di un linguaggio visivo che partisse dalle immagini frenetiche del backstage e arrivasse a quelle patinate della prima serata tv. Uno sforzo che ha trovato la sua acme nella possibilità di girare due interi episodi proprio all’interno del Teatro Ariston. Un tempio della musica insostituibile, sul cui palcoscenico Carlo conoscerà onori e oneri del prestigioso incarico che gli è stato affidato. Ci riuscirà?”, si domandano i registi della terza stagione della serie Vita da Carlo, lo stesso Carlo Verdone e Valerio Vestoso. Il soggetto e la sceneggiatura della terza stagione di Vita da Carlo sono stati scritti da Carlo Verdone, Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni. La produzione è affidata a Luigi e Aurelio De Laurentiis, con Carlo Pasini come organizzatore generale. Il montaggio è di Pietro Morana, mentre la fotografia è curata da Roberto Forza e la scenografia da Giuliano Pannuti, con i costumi di Tatiana Romanoff. L’aiuto regia è di Luca John Rosati, il casting director è Yozo Tokuda, il suono è curato da Cinzia Alchimede e le musiche da Fabio Amurri.

Carlo Verdone, protagonista e soggetto della serie

Carlo Verdone, nato a Roma nel 1950, è attore, regista, sceneggiatore, scrittore, figlio del celebre storico del cinema Mario Verdone. Ha conseguito nel 1974 il diploma di regia al Centro Sperimentale di Cinematografia, sotto la direzione di Roberto Rossellini. Dopo alcune esperienze teatrali e televisive di successo, come Non Stop, avviene l’incontro decisivo per la sua carriera: quello con Sergio Leone dal quale scaturiscono i film Un sacco bello e Bianco Rosso e Verdone. Parliamo di un autore che più di ogni altro ha saputo raccontare, con sguardo acuto, dissacrante e sempre originale, i cambiamenti della società e del costume degli italiani per oltre 45 anni. Film diventati cult che hanno scritto la storia della commedia italiana (tra cui Un sacco bello, Bianco Rosso e Verdone, Compagni di scuola, Maledetto il giorno che ti ho incontrato, Viaggi di nozze e Al lupo al lupo, solo per citarne alcuni). Nella sua carriera, Carlo Verdone ha vinto 9 David di Donatello, 11 Nastri d’Argento e 3 Globi d’Oro, tra cui quello alla carriera, oltre a numerosi riconoscimenti, sia in Italia che all’estero, fra cui il Premio Truffaut, il Premio Bianchi, il Premio Bresson, il Premio Hemingway e il Ciak d’Oro per la serie Vita da Carlo. Ha firmato anche due regie liriche, Il Barbiere di Siviglia per il Teatro dell’Opera di Roma e La Cenerentola su Rai Uno e in mondovisione, e due spettacoli teatrali scritti, diretti ed interpretati. Verdone ha pubblicato con Mondadori Fatti Coatti (o quasi), scritto insieme a Marco Giusti, e con Bompiani La casa sopra i portici e La carezza della memoria. Ha ricevuto un dottorato in Beni Culturali, Ambiente e Territorio dall’Università di Tor Vergata e il 2 giugno 2018 è stato nominato Grande Ufficiale della Repubblica Italiana dal Presidente Sergio Mattarella.

È membro dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, la giuria che assegna gli Oscar.

La serie comedy in cui Verdone interpreta se stesso Nel 2021, Carlo Verdone è regista e protagonista di Vita da Carlo, serie comedy in 10 puntate (la prima della sua carriera) in cui interpreta se stesso. Le vicende comiche che vengono sviluppate sono davvero il resistibile e vedono intrecciarsi realtà e finzione.

Rispettivamente nel 2023 e nel 2024 escono la seconda e la terza stagione di Vita da Carlo. La terza stagione ha chiuso la Festa del Cinema di Roma 2024: è stato presentato domenica 27 ottobre, in chiusura della kermesse cinematografica romana. La serie arriverà in esclusiva il 16 novembre su Paramount+ (visibile anche su Sky Glass e Sky Q).

