“Se nella precedente stagione la quotidianità di Carlo veniva stravolta da un evento tutto sommato gestibile, ovvero la realizzazione del film d’autore per troppo tempo rimasto nel cassetto, stavolta la sfida va al di là di ogni previsione”, spiegano Carlo Verdone e Valerio Vestoso nelle note di regia del comunicato ufficiale della serie.

“Per ottenere il massimo della performance di Carlo Verdone è indispensabile inserirlo in una serie di difficoltà sfiancanti nell’arco del racconto. E così il soggetto e la sceneggiatura rocambolesca lo hanno inserito in un contesto che non accetterebbe mai: la conduzione del Festival di Sanremo. La kermesse canora è infatti una trappola gigantesca e ambigua che, tra lustrini e riflettori, mette a repentaglio le sue abitudini e la sua proverbiale confort zone. Tutto questo si traduce in una ghiotta occasione di commedia che lascia entrare nuovi personaggi, grotteschi e sopra le righe, scelti con estrema precisione, in grado di trascinare Carlo stesso nel vortice televisivo per antonomasia, sottoponendolo ad uno stress infinito, perennemente foriero di risate e imbarazzi. Un vortice con cui la regia si è confrontato sin dal primo momento. La domanda era: come raccontare il più grande evento italiano senza farlo diventare posticcio a beneficio del cinema? La risposta sta nello sforzo produttivo messo in campo, nella ricostruzione capillare della kermesse, nella ricerca di un linguaggio visivo che partisse dalle immagini frenetiche del backstage e arrivasse a quelle patinate della prima serata tv. Uno sforzo che ha trovato la sua acme nella possibilità di girare due interi episodi proprio all’interno del Teatro Ariston. Un tempio della musica insostituibile, sul cui palcoscenico Carlo conoscerà onori e oneri del prestigioso incarico che gli è stato affidato. Ci riuscirà?”, queste le parole dei due registi della terza stagione della serie Vita di Carlo, ossia lo stesso Carlo Verdone e Valerio Vestoso.