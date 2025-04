Chi è Cuta, il rapper che ha vinto Nuova Scena 2

Con diversi singoli all'attivo, e l'EP Zero Alibi uscito nel 2024, la vittoria del talent Nuova scena 2 (dove ha portato brani come Mica io e Sedicenne incinta) gli ha regalato un montepremi di 100mila euro.

Voce emergente del panorama rap italiano, Cuta ha una cifra stilistica inconfondibile e testi che oscillano tra introspezione e critica sociale. Classe 2003, originario di San Giuliano Milanese, ha cominciato a fare battle nel 2021 . La sua carriera è cominciata dunque dopo la pandemia, ma il suo talento l'ha rapidamente trasformato in un ottimo punchliner. Dopo aver girato l'Italia nel 2021, con battle da nord a sud, nel 2022 il suo nome è diventato famoso a livello nazionale grazie alle numerose vittorie : l'ex aequo con Drimer al Fight Club, la Finalissima del BPM, la Milano by Night Battle, la vittoria del Sincity x Muretto di squadra e del Generation Clash. Nel novembre del 2023, Freestylerapitaliano l'ha incoranato Freestyler del mese.

La seconda edizione di Nuova scena (in streaming su Netflix ma visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) si è conclusa lunedì 14 aprile. Il vincitore - incoronato da Geolier, Rose Villain e Fabri Gibra - è Cuta , al secolo Luca Olivari.

Cos'è successo nella puntata finale di Nuova scena 2

Cuta, Nox e CamilWay, i tre finalisti di Nuova scena 2, si sono sfidati con brani originali realizzati in collaborazione con importanti producer. CamilWay ha collaborato con Young Snap per Nuova vita, arrivata terza in quanto - secondo Fabri Fibra - sarebbe servita una terza strofa a conclusione della storia. Nox ha intonato la sua Zin Zin che, prodotta con Madfingerz, si è distinta per le strofe in arabo e i cambi di flow. Sedicenne incinta, il brano portato da Cute, vanta invece la produzione di Junior K. A convincere i giudici sono state, tra le altre cose, le sue barre, lodate soprattutto da Fabri Fibra.