Nuova Scena, quando esce su Netflix e chi partecipa a nuova stagione

Il premio finale è di 100.000 euro: per i giudici Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain sarà sempre più difficile scegliere tra i giovani in gara chi dovrà tornare a casa e chi dovrà continuare. IL TRAILER

Il trailer della seconda stagione di Nuova Scena è fuori e la determinazione dei concorrenti a vincere il premio di 100.000 euro e trasformare il proprio sogno in realtà è travolgente: per Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain sarà sempre più difficile scegliere tra i giovani protagonisti della nuova scena italiana chi dovrà tornare a casa e chi dovrà continuare. Nelle varie prove, i tre giudici saranno affiancati da grandi nomi del rap italiano, ospiti speciali dello show che contribuiranno a definire l’esito della competizione: Willie Peyote, Kiffa, Sick Luke, Luchè, MadMan, Massimo Pericolo, Bresh, Vaz Tè, Sonny Willa ed Ensi li aiuteranno nella selezione, mentre Kid Yugi, Ernia, VillaBanks e Gemitaiz si esibiranno sul palco con i semifinalisti nella prova dei featuring. Nella prova dei videoclip realizzati dai concorrenti interverrà, invece, Matteo Paolillo .

I nuovi episodi del rap show di Netflix saranno disponibili solo su Netflix dal 31 marzo 2025. La seconda stagione sarà composta da 8 episodi, divisi in 3 parti. Durante i primi 4 episodi (disponibili dal 31 marzo), Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain andranno a caccia dei migliori talenti emergenti in diversi angoli d’Italia e a Londra. Chi supererà le fasi di audition e cypher verrà messo alla prova negli episodi 5-7 (dal 7 aprile) in battle di freestyle, videoclip e featuring al fianco di alcuni tra i più grandi rapper italiani. Saranno tre gli artisti che accederanno alla finale (dal 14 aprile) e solo uno vincerà l’ambito premio di 100.000 euro. La seconda stagione di Nuova Scena, prodotta da Fremantle Italia, è scritta da Dino Clemente, Matteo Lenardon, Paola Papa, Sonia Soldera e da Chiara Guerra, Vincenzo Majorana, Marina Pagliari, per la regia di Alessio Muzi.