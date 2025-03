Il Gattopardo, i segreti dei costumi della serie tv Netflix. FOTO

1/14 Netflix/Lucia Iuorio

Da quando la miniserie Il Gattopardo è approdata in streaming su Netflix (dallo scorso 5 marzo, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e NOW), si è aperto il dibattito sugli aspetti creativi del prodotto che, come è noto, ha un illustre precedente cnematografico, Il Gattopardo di Luchino Visconti, una pellicola esteticamente raffinatissima in grado di catturare la ricchezza visiva del romanzo omonimo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Scenografie e costumi sono voci importantissime per valutare lo sforzo produttivo della serie italo-inglese

