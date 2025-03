Il Gattopardo, confronto tra il cast della serie e del film. FOTO

9/10 Lucia Iuorio/Netflix

Un personaggio solo della serie tv è quello di Chiara, interpretata da Greta Esposito. Si tratta di un personaggio assente nel film, il che suggerisce un approfondimento narrativo inedito, ampliando la prospettiva femminile all'interno della storia. Esposito è la Nina di Mare Fuori, nei panni di Chiara. Nata a Napoli il 19 gennaio 2001, prima del successo della fiction Rai ha lavorato in progetti come Mental, Il Commissario Ricciardi, Qui rido io e Crazy for Football, poi in Delta di Michele Vannucci nel 2021 e Mixed by Erry di Sydney Sibilia nel 2022