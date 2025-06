LINECHECK WARM UP presenta Ela Minus: l’artista a Milano il 5 giugno

Un warm up speciale, a tempo di musica: è la producer e performer Ela Minus l'artista che salirà sul palco di BASE Milano per dare ufficialmente il via al conto alla rovescia per l'XI edizione di Linecheck, in programma a novembre 2025. Appuntamento giovedì 5 giugno alle 21.00

Ela Minus arriva a Milano, one night only. La producer e performer originaria di Bogotá, è pronta per la sua prima data italiana: il 5 giugno presso BASE Milano l'artista porterà dal vivo il suo ultimo album "DÍA", uscito lo scorso gennaio per Domino Records. Il live rappresenta l’evento di punta di Linecheck Warm Up 2025, serata che anticipa e presenta ufficialmente l’XI edizione del festival, in programma il prossimo novembre.

Chi è Ela Minus

Con una formazione in jazz e sintesi elettronica al Berklee College of Music, Ela Minus ha costruito una carriera fortemente identitaria, con uno stile che unisce elettronica d’autore, atmosfere introspettive e pulsazioni analogiche, sostenuto da una forte attitudine DIY, che si riflette nei testi, nelle scelte sonore e nella sua estetica. La sua musica, composta interamente con strumenti hardware – senza l’uso di laptop – è un inno alla resistenza emotiva e all’autonomia creativa. Il nuovo disco “DÍA” rappresenta un’evoluzione rispetto al precedente “Acts of Rebellion”, album-manifesto che ha fatto conoscere Ela Minus a livello globale. Più lirico e introspettivo, “DÍA” è stato definito da Pitchfork come “un lavoro profondamente umano, che usa l’elettronica non per mascherare, ma per rivelare”, mentre The Quietus ha sottolineato il “linguaggio sonoro essenziale ma potentissimo, capace di raccontare intimità e politica con la stessa urgenza”. Negli ultimi anni, Ela Minus ha calcato palchi come Coachella, Primavera Sound ed Estéreo Picnic, e collaborato con Chanel, Prada, Miu Miu, oltre ad aver curato una residency su BBC Radio 1 e pubblicato un acclamato EP con DJ Python.