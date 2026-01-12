Nel gennaio del 2025, il matrimonio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro è finito. Definitivamente. I due, già in passato lontani a causa di una crisi, si sono detti addio. Ora, ospite di Verissimo, la ballerina di Amici è tornata su quella (dolorosa) separazione.

Perché Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati?

Si sono lasciati, Francesca Tocca e Raimondo Todaro, ma non sono separati legalmente. Lei, però, è serena. E si sta occupando della figlia Jasmine. Ma cos'è successo, con l'ex marito? "Lui dice che tornava a casa e mi trovava sempre triste, ma se tu mi manchi di rispetto e fai delle cose che mi fanno perdere la fiducia in te, è normale che mi trovi infelice. Usare questa scusa per mancarmi di rispetto nuovamente non è giusto", ha raccontato a Verissimo. Confessando che, Raimondo, le ha mancato di rispetto più volte. E che, la fine della loro storia, è da imputare a lui. Sebbene, dopo la separazione, anche lei abbia avuto un altro uomo. "Sono successe tante cose che mi hanno spinta verso quella decisione. Io, però, durante le interviste sono sempre stata rispettosa, se tu non fai lo stesso con me allora devo difendermi", ha detto.