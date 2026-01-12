Ospite di Verissimo, la ballerina di "Amici" ha raccontato la sua separazione. Oggi, con Raimondo Todaro parla solo per questioni relative a Jasmine, la loro figlia
Nel gennaio del 2025, il matrimonio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro è finito. Definitivamente. I due, già in passato lontani a causa di una crisi, si sono detti addio. Ora, ospite di Verissimo, la ballerina di Amici è tornata su quella (dolorosa) separazione.
Perché Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati?
Si sono lasciati, Francesca Tocca e Raimondo Todaro, ma non sono separati legalmente. Lei, però, è serena. E si sta occupando della figlia Jasmine. Ma cos'è successo, con l'ex marito? "Lui dice che tornava a casa e mi trovava sempre triste, ma se tu mi manchi di rispetto e fai delle cose che mi fanno perdere la fiducia in te, è normale che mi trovi infelice. Usare questa scusa per mancarmi di rispetto nuovamente non è giusto", ha raccontato a Verissimo. Confessando che, Raimondo, le ha mancato di rispetto più volte. E che, la fine della loro storia, è da imputare a lui. Sebbene, dopo la separazione, anche lei abbia avuto un altro uomo. "Sono successe tante cose che mi hanno spinta verso quella decisione. Io, però, durante le interviste sono sempre stata rispettosa, se tu non fai lo stesso con me allora devo difendermi", ha detto.
La crisi e il rapporto di oggi
Accusata dall'ex marito di avere un carattere particolare, Francesca Tocca sostiene d'essere vera. E confessa che, quando la sua storia con Ramondo Todaro è finita, per lei l'amore era ancora forte. "È stato un fulmine a ciel sereno dopo aver scoperto delle cose gravi. Ha fatto degli errori che ha negato, le cose non andavano bene per tanti motivi": Dopo la breve crisi di qualche anno fa, Raimondo aveva chiesto una pausa alla moglie. Ma, alle pause, Francesca non crede. Crede piuttosto nelle difficoltà superate insieme.
Oggi i due non si parlano se non per questioni legate a Jasmine, la loro figlia tredicenne.