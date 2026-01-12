Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Francesca Tocca sulla separazione da Raimondo Todaro: "Mi ha mancato di rispetto"

Spettacolo
©Getty

Ospite di Verissimo, la ballerina di "Amici" ha raccontato la sua separazione. Oggi, con Raimondo Todaro parla solo per questioni relative a Jasmine, la loro figlia

Nel gennaio del 2025, il matrimonio tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro è finito. Definitivamente. I due, già in passato lontani a causa di una crisi, si sono detti addio. Ora, ospite di Verissimo, la ballerina di Amici è tornata su quella (dolorosa) separazione.

Perché Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati?

Si sono lasciati, Francesca Tocca e Raimondo Todaro, ma non sono separati legalmente. Lei, però, è serena. E si sta occupando della figlia Jasmine. Ma cos'è successo, con l'ex marito? "Lui dice che tornava a casa e mi trovava sempre triste, ma se tu mi manchi di rispetto e fai delle cose che mi fanno perdere la fiducia in te, è normale che mi trovi infelice. Usare questa scusa per mancarmi di rispetto nuovamente non è giusto", ha raccontato a Verissimo. Confessando che, Raimondo, le ha mancato di rispetto più volte. E che, la fine della loro storia, è da imputare a lui. Sebbene, dopo la separazione, anche lei abbia avuto un altro uomo. "Sono successe tante cose che mi hanno spinta verso quella decisione. Io, però, durante le interviste sono sempre stata rispettosa, se tu non fai lo stesso con me allora devo difendermi", ha detto.

La crisi e il rapporto di oggi

Accusata dall'ex marito di avere un carattere particolare, Francesca Tocca sostiene d'essere vera. E confessa che, quando la sua storia con Ramondo Todaro è finita, per lei l'amore era ancora forte. "È stato un fulmine a ciel sereno dopo aver scoperto delle cose gravi. Ha fatto degli errori che ha negato, le cose non andavano bene per tanti motivi": Dopo la breve crisi di qualche anno fa, Raimondo aveva chiesto una pausa alla moglie. Ma, alle pause, Francesca non crede. Crede piuttosto nelle difficoltà superate insieme. 

 

Oggi i due non si parlano se non per questioni legate a Jasmine, la loro figlia tredicenne.

Spettacolo: Ultime notizie

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, le puntate per i 30 anni di Zelig

Spettacolo

Debutta il 12 gennaio la prima delle quattro puntate che celebrano i trent'anni del celebre show...

Franco126 in concerto a Roma, la possibile scaletta

Musica

Quarta data nella sua città per il cantautore di Trastevere che porta in giro per l'Italia il...

Stranger Things, oggi su Netflix esce il documentario sulla stagione 5

Serie TV

Nel documentario, giunto alla conclusione della serie, vengono svelati segreti e dietro le...

Golden, la canzone di KPop Demon Hunters ha vinto il Golden Globe 2026

Musica

Il trionfo del brano firmato da EJAE e Mark Sonnenblick sancisce un momento storico. E ora cresce...

Una battaglia dopo l'altra, chi è Teyana Taylor vincitrice del Globe

Cinema

La star americana della acclamata pellicola di Paul Thomas Anderson è un'artista che vanta...

14 foto

Spettacolo: Per te