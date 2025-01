Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati

La storia d'amore

Quella tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è una storia d'amore durata oltre dieci anni. Nel 2013 i due sono diventati genitori di Jasmine, nel 2014 sono convolati a nozze. Poi, nel 2020, la rottura. Quel momento lo hanno ricordato, una volta ritrovatisi, a Verissimo. A Silvia Toffanin, hanno spiegato d'essersi allontonati un po' alla volta, tanto che Francesca - per un breve periodo - frequentò un altro, l'allievo di Amici Valentin Alexandru. Dopo due anni, tuttavia, si sono riavvicinati. Todaro venne operato d'urgenza, e Tocca capì di amarlo ancora.

"Francesca ti amo perché sai sempre come essere in ritardo e mi lasci ad attenderti come un innamorato alle prime armi. Ti amo perché sai che io odio aspettare ma quando ti vedo tu arrivi come se nulla fosse successo e io scoppio a ridere. Ti amo perché ancora parcheggi malissimo e io puntualmente devo scendere sotto casa per sistemare la tua macchina. Ti amo perché non hai ancora imparato a dormire senza di me e quando non ci sono la sera stiamo in videochiamata per ore": queste le parole che Raimondo dedicò alla compagna, nel salotto di Verissimo.

Ora, tuttavia, ogni cosa appartiene al passato. E le loro strade hanno preso direzioni diverse.