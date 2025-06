Esce al cinema "Karate Kid: Legends", cast e curiosità sul film

Il 5 giugno arriva sul grande schermo la pellicola diretta da Jonathan Entwistle, reboot della celebre saga cinematografica incentrata sul karate. La trama è ambientata tre anni dopo gli eventi della stagione della serie Cobra Kai. Tutto quello che c’è da sapere sul film

Il 5 giugno arriva al cinema Karate Kid: Legends, il film sulle arti marziali diretto da Jonathan Entwistle e scritto da Rob Lieber. La pellicola è un reboot della celebre saga cinematografica incentrata sul karate, per la precisione la sesta produzione del franchise The Karate Kid dopo quella del 2010. Nel cast sono protagonisti Jackie Chan e Ralph Macchio che riprendono entrambi i ruoli dei precedenti film. Cosa sapere su cast, produzione e curiosità.

La trama di Karate Kid: Legends La trama è ambientata tre anni dopo gli eventi della sesta stagione della serie Cobra Kai. Dopo una tragedia familiare, il ragazzo prodigio del kung fu, Li Fong, è costretto a lasciare la sua casa di Pechino e a trasferirsi a New York con la madre. Li Fong cerca di liberarsi del suo passato e integrarsi con i suoi nuovi compagni di classe. Malgrado non voglia combattere, i guai sembrano raggiungerlo ovunque. Per aiutare un suo nuovo amico in difficoltà, è costretto a partecipare a una gara di karate. Tuttavia, le sue abilità non bastano. A questo punto, l’insegnante di kung fu di Li Fong, Mr. Han, chiede aiuto al primo “Karate Kid”, Daniel LaRusso. Il ragazzo imparerà un nuovo modo di combattere fondendo gli stili dei due maestri in uno solo per la resa dei conti nelle arti marziali. Leggi anche Karate Kid: Legends, pubblicata una nuova clip del film

Il cast del film Ben Wang è il protagonista principale che ricopre il ruolo di Li Fong, il giovane prodigio del kung fu. Jackie Chan è il suo vecchio maestro Mr. Han, mentre Ralph Macchio è Daniel LaRusso, il primo "Karate Kid”. Nel cast ci sono anche Jaden Smith, Joshua Jackson, Shaunette Renée Wilson, Sadie Stanley e Ming-Na Wen. Il trailer presentato al New York Comic-Con ha svelato il legame tra le storie di Daniel LaRusso e Han. Nelle scene si vede Han mentre rivela a Daniel che conosceva Mister Miyagi, il ruolo interpretato da Pat Morita nei film di Karate Kid. Poi si sente Daniel parlare di "due rami di uno stesso albero", anche se non è chiaro se la sua dichiarazione abbia qualche legame con il giovane protagonista della storia. Vedi anche Karate Kid: Legends, il nuovo trailer e la data di uscita del film

La produzione e le riprese del film Lo sviluppo del film è iniziato a settembre 2022, con Entwistle che si è occupato della regia e con Lieber che ha scritto la sceneggiatura a novembre 2023. È un sequel dei film originali del franchise con protagonista Macchio e del film del 2010 con protagonista Jackie Chan, uniti con Cobra Kai in un unico universo. Le riprese si sono svolte da aprile 2024 a giugno 2024. Prodotto dalla Columbia Pictures, è il primo film della saga a non avere tra i produttori Jerry Weintraub, scomparso nel 2015. Se in Italia si deve attendere il 5 giugno per vedere la pellicola, negli Statin Uniti è già uscita dal 30 maggio. Vedi anche Cobra Kai 6, il trailer finale della Parte 3